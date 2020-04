Bei WWE war ihm der Durchbruch einst verwehrt geblieben, in Japan polierte er seinen Ruf mächtig auf - nun hat sich Lance Archer spektakulär bei AEW eingeführt.

In der wöchentlichen TV-Show Dynamite bestritt Archer (einst bekannt als Lance Hoyt / Dallas bei TNA / Impact Wrestling) sein erstes Match für den WWE-Rivalen und wurde gleich mächtig in Szene gesetzt.

2,03-Meter-Mann Archer, eingeführt als Vollstrecker der nun bei AEW als Manager in Erscheinung getretenen Legende Jake "The Snake" Roberts, wurde in ein ungleiches Duell mit dem rund 50 cm kleineren Marko Stunt gesteckt und dominierte es mit brutalen Aktionen.

Lance Archer bei WWE einst glücklos

Schon bei seinem Einzug in der wegen der Corona-Pandemie leeren Halle griff das "Murderhawk Monster" einen Mitarbeiter der Liga an und fertigte Stunt dann ohne viel Gegenwehr mit seinen Powermoves ab.

Nachdem Archer Stunt mit seinem Finisher namens Black Out besiegt hatte, ging er dann weiter auf Stunt los und beförderte ihn dann auch noch in hohem Bogen mit einem Chokeslam auf die außerhalb des Rings stehenden Billy Gunn und Orange Cassidy, die ihn dazu bewegen wollten aufzuhören.

Der 43 Jahre alte Archer war bei WWE 2009 und 2010 kurz als "Vance Archer" im ECW-Kader und als Partner von Curt Hawkins zu sehen, danach trat er vor allem bei NJPW in Fernost an und etablierte sich dort als ernstzunehmender Big Man. Nun scheint er bei AEW vor einer späten Karriere-Blüte zu stehen.

Die weiteren Highlights:

- In einem ausgeglicheneren Match traf Kenny Omega auf Trent von den Best Friends. Omega siegte kurz vor Ablauf des 20-minütigen Zeitlimits mit dem One-Winged Angel.

- Die vergangene Woche gestartete Titelfehde zwischen Champion Jon Moxley (ehemals Dean Ambrose) und Jake Hager (Jack Swagger) wurde mit einem Videoclip vorangetrieben. Das Match der beiden ist für die Dynamite-Ausgabe in zwei Wochen angekündigt.

- Brodie Lee, der frühere Luke Harper, vertiefte seinen neuen Charakter als "Exalted One" der Dark Order mit einem weiteren Clip, in dem er sich als herrischer Anzugträger seine Untergebenen der sektenartigen Gruppierung tyrannisierte. Einmal mehr spielte er damit auf Eigenarten des WWE-Bosses Vince McMahon an.

- AEW-Vizechef Cody Rhodes und der aufstrebende Darby Allin taten sich im letzten Match des Abends gegen ihre jeweiligen Rivalen Shawn Spears und Sammy Guevara zusammen. Spears pinnte Allin unfair, indem er die Hebelwirkung mit einem Griff an dessen Hose verstärkte. Ein frustrierter Allin verpasste Partner Cody nach dem Match Unterarmschläge, als der ihm aufhelfen wollte - kommende Woche treffen die beiden in einem Turniermatch um den neu eingeführten TNT-Titelgürtel der Liga aufeinander.

Die Ergebnisse von AEW Dynamite am 1. April 2020:

Kenny Omega besiegt Trent

Hikaru Shida besiegt Anna Jayy

Lance Archer besiegt Marko Stunt

Dustin Rhodes & QT Marshall besiegen The Dark Order

Sammy Guevara & Shawn Spears besiegen Cody & Darby Allin