Der im Wrestling-Ring hoch begabte Sohn des verstorbenen Schauspielers Luke Perry. Ein nur 1,57 Meter großes Talent. Und ein Dinosaurier.

Der Jurassic Express mit Jungle Boy, Marko Stunt und dem maskierten Luchasaurus ist die definitiv skurrilste Gruppierung beim WWE-Rivalen AEW. Wer aber steckt eigentlich hinter dem Kostüm des riesigen Urtiers mit Kampfsport-Expertise?

Bei WWE ohne Maske als Judas Devlin

Luchasaurus heißt eigentlich Austin Matelson - und manch eingefleischter WWE-Fan kennt ihn noch als Judas Devlin. Unter diesem Namen trat der am 10. März 1985 im kalifornischen Woodland Hills geborene 1,96-Meter-Mann zwischen 2012 und 2013 kurz bei NXT an - ehe eine schwere Hüftverletzung seine WWE-Hoffnungen und scheinbar auch seine Karriere beendeten.

Luchasaurus trat bei WWE NXT als Judas Devlin an © WWE

2016 feierte er ein Comeback als Teil der unorthodoxen Wrestling-Show Lucha Underground, wo sein Saurier-Charakter Vibora - Teil der Gruppierung "Reptile Trube" - nur eine von vielen Absonderlichkeiten war.

Die Idee schien keine langfristige zu sein, bei Lucha Underground starb Vibora den Serientod, als er von Wrestlerin Taya Valkyrie "geköpft" wurde. Aber als Matelson dann auch im Independent-Bereich begann, die Maske aufzusetzen, entwickelte die Sache ein Eigenleben.

Als Luchasaurus bei AEW durchgestartet

Als Luchasaurus wuchs Matelson über die regionale Szene in Kalifornien hinaus, wurde landesweit gebucht - und schließlich von AEW engagiert, nachdem ein Auftritt unmittelbar vor der Debütshow Double or Nothing 2019 hervorragend ankam.

Matelson, der einen Uni-Abschluss in mittelalterlicher Literatur hat und in den USA 2015 auch Kandidat der TV-Show Big Brother war, war auf den Einfall gekommen, der ihm den Durchbruch brachte.