Der derzeit vielleicht heißeste neue Charakter bei WWE greift schneller nach gedacht nach seinem ersten großen Titel: Bei der aktuellen Ausgabe von NXT haben der düstere Karrion Kross und Freundin Scarlett Champion Adam Cole ins Visier genommen.

Der Anführer der Undisputed Era hatte am Wochenende bei TakeOver: In Your House seinen Titel gegen Velveteen Dream verteidigt und feierte auch in der Nacht zum Donnerstag ein Erfolgserlebnis, indem er Dexter Lumis in einem Match besiegte, bei dem es nicht um den Titel ging - wobei er am Ende Hilfe von seinen Era-Kollegen Roderick Strong und Bobby Fish bekam.

Nach dem Match prügelten sich Lumis und der hinzukommende Dream mit Coles Partnern, während Cole im Ring zurückblieb und zum Abschluss der Show eine unangenehme Überraschung erlebte.

Scarlett überrascht Adam Cole im Namen von Karrion Kross

Plötzlich ging nämlich das Licht aus und Kross' Freundin und Begleiterin Scarlett kam zum Ring. Sie platzierte eine Sanduhr vor Cole, die symbolisch ausdrücken sollte, dass seine Zeit als Champion abläuft - und offensichtlich eine Herausforderung Kross' darstellt.

Der ehemalige Killer Kross hatte bei TakeOver in dominanter Manier sein erstes großes Match gegen Ex-Champion Tommaso Ciampa gewonnen. Dass er sich nun Cole zuwendet, war trotzdem nicht erwartet worden, da sowohl Cole als auch Kross bisher als "Heels", also als Schurken, inszeniert wurden.

Es wird sich zeigen, ob einer der beiden in dieser Hinsicht vor einer Veränderung steht.

Fantasma schockt Drake Maverick und demaskiert sich

Eine weitere große Story: Der frisch gekürte Cruiserweight-Champion El Hijo del Fantasma wandte sich gegen den vergangene Woche unterlegenen (und nach seiner Entlassung im April wiedereingestellten) Finalgegner Drake Maverick, als der ihn um ein Rückmatch bat.

Zusammen mit Joaquin Wilde und Raul Mendoza ging er auf Maverick los, demaskierte sich anschließend und verkündete einen neuen Namen: Santos Escobar.

Die Ergebnisse von WWE NXT am 10. Juni 2020:

Johnny Gargano & Candice LeRae besiegen Keith Lee & Mia Yim

Indus Scher besiegen Mikey Delbrey & Mike Reed

Finn Balor besiegt Cameron Grimes

Dakota Kai besiegt Kacy Catanzaro

Non Title Match: Adam Cole besiegt Dexter Lumis