Mit World Championship Wrestling stieß er einst WWE vom Thron, sein jüngstes Engagement beim Marktführer endete im Fiasko - nun hat Eric Bischoff einen Überraschungsauftritt für den neuen Rivalen absolviert.

Der frühere WCW-Boss war der unangekündigte Gastmoderator eines Segments zwischen dem früheren WCW- und WWE-Star Chris Jericho und dessen Rivalen Orange Cassidy - wobei herausgestrichen wurde, dass Bischoff den ehemaligen WCW-Haussender TNT damit zum ersten Mal seit 20 Jahren beehrte. Zuletzt war er dort im Jahr 2000 zu sehen, kurz bevor er WCW nach dem Eklat um Hulk Hogan und seinen damaligen Co-Chef Vince Russo verlassen hatte.

Eric Bischoff verärgert Chris Jericho

Bischoffs Auftritt bei AEW scheint eher eine einmalige Angelegenheit zu sein, er moderierte ein comedylastige "Debatte" zwischen Jericho und Cassidy, die als Parodie auf die TV-Duelle der Präsidentschaftsbewerber angelegt war.

Der Gag dabei war, dass Cassidy eigentlich als wortkarg bekannt ist, die Zuschauer am Ende aber mit einer flammenden Ansprache überraschte, wie wichtig ihm ein Rückmatch gegen Jericho wäre. Er wisse, dass Jericho ihn mit dieser Debatte blamieren wollte, das sei ihm egal - er wolle im Gegenzug Jericho blamieren, wolle dafür sorgen, dass der legendäre, vielfache Champion gegen einen Typen verliere, der mit den Händen in den Hosentaschen kämpfe.

Bischoff erklärte Cassidy dann zum Sieger der Debatte - nicht deswegen, sondern weil er vorher mit einem themenfernen Einwurf zum Klimawandel überzeugt hätte. Ein über die Farce wütender Jericho rastete dann aus, sein Kumpel Jake Hager half ihm, Cassidy zu verprügeln und ihm seinen Finisher, den Judas Effect zu verpassen. Kommende Woche steigt das Rückmatch nach dem von Jericho gewonnenen Duell bei Fyter Fest.

Blut-Schocker um Matt Hardy

Ein weiteres Segment, das die Aufmerksamkeit auf sich zog: Der langjährige WWE-Star Matt Hardy wurde Opfer einer Attacke seines Rivalen Sammy Guevara - und begann heftig zu bluten, als der einen Stuhl gegen ihn warf und danach mit Ellbogen-Hieben nachsetzte. Zum Abschluss verpasste Guevara Hardy eine Flugaktion durch einen Tisch, nach der sich Jeff Hardys älterer Bruder mit komplett blutüberströmten Gesicht präsentierte.

Möglich, dass es sich bei dem Blut um absichtliches "Blading" von Hardy handelte, möglich aber auch, dass es heftiger ausfiel als geplant.

Jon Moxley verteidigt Titel gegen Darby Allin

Im Hauptkampf des Abends gab es ein freundschaftliches Titelduell zwischen World Champion Jon Moxley (ehemals Dean Ambrose) und dem mit ihm verbündeten Top-Talent Darby Allin. Allin gab sein Bestes und auch in diesem Kampf wurde es blutig - am Ende siegte Moxley mit dem Paradigm Shift und würdigte Allins Energieleistung.

Zuvor hatte sich auch MJF eingemischt, der bei der nächsten Großveranstaltung All Out Titel-Herausforderer sein wird. Er versuchte Allin zum Sieg zu verhelfen, den er offensichtlich für den leichteren Gegner hielt. Am Ende aber blieb eine Attacke auf Moxley mit dessen Gürtel ohne Einfluss auf das Ergebnis.

Die Ergebnisse von AEW Dynamite am 5. August 2020:

The Dark Order besiegen FTR, Hangman Page, Kenny Omega & The Young Bucks

Best Friends besiegen Santana & Ortiz

Cody & Matt Cardona besiegen Alex Reynolds & John Silver

Big Swole besiegt Reba

AEW World Title Match: Jon Moxley (c) besiegt Darby Allin