Nach monatelangem Schweigen hat die Wrestling-Liga WWE sich zum ersten Mal zu den Belästigungs-Vorwürfen gegen ihr Top-Talent Patrick Clark alias Velveteen Dream geäußert - und dessen Comeback bei der Show NXT in der vergangenen Woche gerechtfertigt.

"Wir haben uns die Sache angeschaut und nichts gefunden", erklärte Firmenvorstand Paul Levesque - besser bekannt als Triple H - in einem Interview mit CBS Sports.

Nach Darstellung des Schwiegersohns von WWE-Chef Vince McMahon ist ist auch der Eindruck falsch, dass Clark in den vergangenen Monaten pausiert hätte, weil die Liga ihn aus der Schusslinie hätte nehmen wollen: "Er hatte einen Autounfall. In dem Moment, in dem er die ärztliche Freigabe für eine Ring-Rückkehr bekommen hatte, haben wir weitergemacht."

Das Statement von Triple H beantwortet allerdings nicht alle offenen Fragen: Nach Angaben von Josh Fuller, dem Independent-Wrestler, der behauptet, dass Clark ihm und anderen zu diesem Zeitpunkt Minderjährigen unangemessenen Online-Nachrichten geschickt zu haben, hat WWE weder ihn noch andere mutmaßliche Opfer kontaktiert.

Hat WWE nur deshalb nichts gefunden, weil man nicht genau hinschauen wollte?

Velveteen Dream soll Minderjährige belästigt haben

Der als Top-Talent geltende Dream (Patrick Clark) war im April erstmals in die Negativ-Schlagzeilen geraten: Ihm wurde vorgeworfen, einen minderjährigen Jungen mit Online-Nachrichten belästigt und ihm ein Nacktbild geschickt zu haben - was er dementierte. Seine Erklärung lautete, dass er Opfer eines Hacks gewesen sei.

WWE setzte den schillernden Charakter weiter ein, ehe es im Juni neue Entwicklungen gab: Im Zuge der #SpeakingOut-Bewegung erhoben weitere Personen in sozialen Medien Vorwürfe unangemessenen Verhaltens und veröffentlichten angebliche Chatverläufe mit Clark. An dieser Stelle kam auch Fuller ins Spiel: Er behauptete, dass Clark ihm Nachrichten geschickt hätte, die er als "Grooming" einordnete, als Annäherungsversuch an einen Minderjährigen. Er sei damals 16 gewesen, Clark 19.

Clarks Nachrichten seien "nicht direkt sexuell" gewesen, er sei aber aufgefordert worden, ihm seinen Körper zu zeigen, angeblich um Trainingsfortschritte zu begutachten. Fuller ist nach eigenen Angaben auch mit anderen mutmaßlichen Opfern in Kontakt getreten, was seine Eindrücke gestützt hätte.

WWE ohne Kommentar zu Velveteen Dream

Seit dem Dementi im April hat Clark kein öffentliches mehr abgegeben und auch all seine Twitter-Beiträge gelöscht. WWE bestätigte Ende Juni nur - ohne weitere Details zu nennen -, dass Clark in einen Autounfall verwickelt gewesen und kurz im Krankenhaus gewesen war. Einem Bericht von Wrestling Inc. zufolge hatte er eine rote Ampel überfahren und dabei ein anderes Fahrzeug erwischt.

Einige der Personen, die die belastenden Indizien gegen Clark verbreitet hatten, haben sich mittlerweile aus unbekannten Gründen aus der Öffentlichkeit zurückgezogen, ihre Social-Media-Accounts sind abgemeldet. Fuller allerdings steht weiter zu seinen Vorwürfen und äußerte sich nach Clarks Comeback entsetzt, dass sie folgenlos geblieben sind.

Er sei "wirklich, wirklich wütend, dass dieser Mist unter den Teppich gekehrt wird", schrieb er bei Twitter. Er hätte nicht den Eindruck, dass WWE sich die Angelegenheit näher angeschaut hätte: "Ich wurde nicht kontaktiert und irgendeine andere beteiligte Person meines Wissens nach auch nicht."

In anderen Fällen im Zusammenhang mit #SpeakingOut hatte WWE durchgegriffen: Die britischen Wrestler Jack Gallagher und El Ligero sowie der Neuseeländer Travis Banks waren entlassen worden. Gallagher war ein sexueller Übergriff auf einer Party vorgeworfen worden, Ligero hatte belästigendes Verhalten zugegeben, Banks das Eingehen einer Beziehung mit einer 17 Jahre alten Wrestlerin, die er trainiert hatte.