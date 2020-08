Am Montag wurde die mysteriöse neue Gruppierung bei WWE vorgestellt, nun ist sie gleich in die Vollen gegangen.

Zum Abschluss der TV-Show Friday Night SmackDown fiel das maskierte, schon beim wild umgemodelten Monday Night RAW gezeigte Bündnis Retribution bei der Sendung ein und sorgte für Verwüstung. Die fünf Personen - mindestens eine von ihnen eine Frau - stürmten mit Baseballschlägern und anderen Waffen den Ring, verjagten Teile der Produktionscrew und verprügelten die als Zuschauer eingesetzten Nachwuchswrestler.

Beim weiteren Geschehen wurden Erinnerungen an die legendäre New World Order (nWo) und das schockierende Debüt von The Nexus 2010 wach: Wie die nWo markierte Retribution das Revier mit Graffiti-Spraydosen, wie The Nexus wurde abschließend das Set zerlegt: Retribution warfen den Kommentatorentisch um, schließlich wurde eine Kettensäge gezückt und die Ringseile durchgeschnitten.

Anzeige

Wer hinter den Masken steckt und was Retribution genau wollen, blieb weiter im Dunkeln - die Gruppierung dürfte in den Wochen vor dem SummerSlam am 23. August aber weiter im Mittelpunkt stehen.

Die Ergebnisse von WWE Friday Night SmackDown am 7. August 2020:

Matt Riddle besiegt Sheamus durch Disqualifikation

Cesaro besiegt Lince Dorado

Jeff Hardy besiegt King Corbin durch Disqualifikation

Sheamus besiegt King Corbin

Heavy Machinery vs. John Morrison & The Miz - No Contest