TV-Rückkehr nach vier Monaten: WWE-Boss Vince McMahon absolviert in der Nacht zum Samstag wieder einen seiner selten gewordenen Auftritte vor der Kamera.

Der 74-Jährige - zuletzt beim WWE-Jubiläum seines Schweigersohns Triple H im Programm zu sehen - wird die letzte Ausgabe der Sendung Friday Night SmackDown eröffnen und damit einen Neustart einleiten: Die Show ist die erste nach Vollendung des Deals mit dem Amway Center in Orlando, in dem neben dem SummerSlam bis mindestens Ende Oktober auch alle Ausgaben von RAW und SmackDown sowie die kommenden Großereignisse stattfinden werden.

Von dem Ortswechsel in die NBA-Heimarena der Orlando Magic, raus aus dem kleinen Performance Center der Liga, erhofft sich die WWE-Chefetage eine verbesserte Atmosphäre - und eine Steigerung der seit Ausbruch der Corona-Pandemie nochmal stark eingebrochenen Einschaltquoten.

Helfen soll dabei eine aufwändige Präsentation, die die anhaltende Abwesenheit regulärer Zuschauer so gut es geht ausgleichen soll. Das auf den Namen "Thunderdome" getaufte Konzept soll WWE zufolge mit einer "hochmodernen Bühne, großen Videoscreens, Pyrotechnik, Lasern, wegweisender Optik und Drohnen-Kameras" eine Seherfahrung "auf einem bisher nie dagewesenen Level" bieten.

Mit Hilfe der Technologiefirma "The Famous Group" werden ähnlich wie in der NBA auch virtuell in die Halle projizierte Fans Teil des Geschehens sein - echte Zuschauer, die per Livestream zugeschaltet sind.

Erste Eindrücke aus den Probeläufen kursieren schon im Netz und wecken gespannte Erwartungen, inwieweit die Effekte die fehlenden Fans tatsächlich vergessen machen können.