Die "größte Party des Sommers" steht an - unter einigen ungeklärten Vorzeichen.

Der SummerSlam der Wrestling-Liga WWE ist nach WrestleMania die zweitgrößte Show des Jahres. Ursprünglich sollte die Show am 23. Juni in Boston stattfinden, die Corona-Pandemie warf diese Planungen allerdings durcheinander. Dennoch will WWE-Boss Vince McMahon unbedingt versuchen, den Slam vor Zuschauern und nicht wie seit Monaten üblich im eigenen Performance Center abzuhalten.

Mehrere Austragungsorte sind im Gespräch, bestätigt ist bislang keiner. Laut US-Medien könnten einige Matches zum Beispiel an einem Strand oder auf einem Kreuzfahrtschiff steigen, sicher ist aber auch das wegen der gegenwärtig kritischen Corona-Lage in den USA nicht.

Anzeige

DAZN gratis testen und WWE RAW und SmackDown live & auf Abruf erleben | ANZEIGE

Im Mittelpunkt des SummerSlam steht das Match um die WWE Championship: Drew McIntyre verteidigt seinen Gürtel gegen Altstar Randy Orton, beide Showkämpfer prägten das Geschehen der Wochenshow Monday Night RAW in den vergangenen Monaten maßgeblich.

McIntyre fordert Orton heraus

Während McIntyre nach einigen Übergangsfehden nun seinen ersten richtig starken Gegner herausfordert, befindet sich Orton nach den Matches mit Edge auf einer Zerstörungs-Tour. Bei RAW am Montag ging der "Legend Killer" sogar auf seinen Mentor und Freund Ric Flair los und fertigte ihn ab.

Auch der zweite große Titel steht auf dem Spiel: Braun Strowman verteidigt seine Universal Championship gegen das Horror Alter Ego von Bray Wyatt, den "Fiend". Das Match dürfte den Höhepunkt der seit Monaten laufenden Fehde darstellen, Wyatt tritt erstmals mit seinem Fiend-Charakter gegen Strowman an.

Auch das erste Wrestling-Match von Dominik Mysterio bei WWE dürfte interessant werden: Der Sohn von Legende Rey Mysterio trifft auf Seth Rollins und will seinen Vater dafür rächen, dass ihm Rollins ein Auge "ausschlug".

Die Match-Card des WWE SummerSlam:

WWE Championshp: Drew McIntyre (c) vs. Randy Orton

Universal Championship: Braun Strowman (c) vs. "The Fiend" Bray Wyatt

United States Championship: Apollo Crews (c) vs. MVP

Dominik Mysterio vs. Seth Rollins

RAW Tag Team Championship: The Street Profits (c) vs. Andrade und Angel Garza

RAW Women's Championship: Sasha Banks (c) vs. Asuka

Uhrzeit, TV-Übertragung, Livestream:

WWE SummerSlam startet in der Nacht von Sonntag, 23. August auf Montag, 24. August um 1 Uhr (Kickoff-Show: 0 Uhr) und läuft auf dem WWE Network. Sky überträgt seit März nicht mehr, der neue Partner DAZN strahlt die Wochenshows RAW und SmackDown aus.