Er war ein prominentes Mitglied des Freundeskreises, aus der der WWE-Rivale AEW hervorging, danach traf er eine überraschende Karriere-Entscheidung - nun steht Marty Scurll infolge einer Skandal-Enthüllung vor einer ungewissen Zukunft.

Scurlls Arbeitgeber Ring of Honor (ROH), der den Briten mit einem lukrativen Vertragsangebot bewogen hat, dort statt bei AEW oder WWE anzuheuern, hat sein Profil von der Website verschwinden lassen, nicht zufällig, wie der Wrestling Observer berichtet: Der 32-Jährige spiele derzeit weder vor noch hinter den Kulissen eine Rolle bei ROH, es gebe gegenwärtig "keine Pläne, ihn wieder einzusetzen".

Hintergrund sind offenbar die Vorwürfe, die im Zuge der #SpeakingOut-Bewegung gegen Scurll erhoben worden sind.

Marty Scurll wird sexueller Übergriff vorgeworfen

Im Mittelpunkt der Anschuldigung steht ein (von Scurll eingeräumter) sexueller Kontakt mit einem damals 16 Jahre alten Mädchen nach einer Independent-Show in England. Nach Scurlls Darstellung war er einvernehmlich, die junge Frau wirft dem damals 26-Jährigen aber vor, ihre Trunkenheit ausgenutzt zu haben - wovon abhängt, ob Scurlls Behauptung stimmt, dass der Kontakt nach britischem Recht legal oder ein illegaler sexueller Übergriff war.

Scurll hatte seine Sicht der Dinge in zwei längeren Statements ausgeführt, die Liga hatte sich lange nicht geäußert und nur angekündigt, den Fall zu untersuchen.

Ein Ergebnis der Untersuchung wurde nie verkündet, aber was nun offenbar geworden ist, lässt darauf schließen, dass Scurll keine Zukunft bei der früheren Heimatliga von CM Punk, Samoa Joe, Daniel Bryan und vielen anderen späteren WWE-Stars hat.

Hinter ROH steht die Sinclair Broadcast Group, eines der größten Rundfunkunternehmen der USA, eine Firma also, die einen größeren Ruf zu verlieren hat als andere Wrestling-Promoter.

ROH lässt Scurll Vertrag aussitzen

Scurll - Spitzname: "The Villain" (der Schurke) - war vor dem Skandal einer der erfolgreichsten England-Exporte der weltweiten Wrestling-Szene. Der Top-Techniker mit dem Vogelmasken-Einmarsch war ein vielgebuchter Performer in zahlreichen US-Ligen und auch erfolgreich bei NJPW in Japan, wo er Mitglied des Bullet Club und Kollege der späteren AEW-Gründer Cody Rhodes, Kenny Omega sowie Nick und Matt Jackson (The Young Bucks) wurde.

Bei der Gründung von AEW stand Scurll noch bei ROH unter Vertrag und verlängerte zu Beginn des Jahres dort, obwohl viele mit einem Wechsel zu AEW und den alten Weggefährten gerechnet hatten.

Scurll unterschrieb stattdessen einen neuen und angeblich für ihre Verhältnisse außerordentlich gut dotierten Langzeit-Deal mit ROH, wo er auch eine größere Rolle als Kreativteammitglied hinter den Kulissen bekam.

Dem Observer zufolge ist dieser Vertrag nicht aufgelöst worden, er sitzt ihn derzeit schlicht aus. Ob Scurll - der sich seit Juni auch in den sozialen Medien nicht mehr gemeldet hat - noch eine Zukunft bei ROH oder einer anderen größeren Liga hat, erscheint aktuell fraglich.