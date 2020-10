Alberto Del Rio, früherer Champion der Wrestling-Liga WWE, muss womöglich den Rest seines Lebens hinter Gittern verbringen.

José A. Rodríguez Chucuan, wie er bürgerlich heißt, war im Mai wegen eines schweren Vergewaltigungs- und Körperverletzungs-Vorwurfs verhaftet worden, er soll sich stundenlang auf brutale Weise an einer Frau vergangen haben. Nun ist er von der Staatsanwaltschaft von Bexar County in Texas offiziell angeklagt worden, wegen Entführung in besonders schwerem Fall und Vergewaltigung in vier Fällen.

Lange Gefängnisstrafe droht

Dem 42-Jährigen - ehemals verlobt mit der früheren WWE-Kollegin Paige - droht nach geltender Rechtslage wegen des Vergewaltigungs-Vorwurfs eine Haftstrafe zwischen zwei und zwanzig Jahren, bei Erhärtung der Entführungs-Anklage liegt das Strafmaß zwischen fünf Jahren und lebenslänglich.

Das mutmaßliche Opfer wirft Del Rio mehrere Übergriffe vor, den letzten und anscheinend schwersten am Sonntag, den 3. Mai - auf den sich alle Anklagepunkte beziehen. Die Frau, die anscheinend seine Partnerin war, berichtete, dass er ihr Untreue vorgeworfen und sie zunächst insgesamt zehnmal geohrfeigt hätte, als sie das verneinte.

Del Rio soll ihr dann laut Polizeibericht ein Kleid angezogen und sie aufgefordert haben, für sie zu tanzen. Auf ihre Weigerung hin hätte Del Rio ihr zunächst angedroht, ihren Sohn zu nehmen und ihn "irgendwo mitten auf der Straße auszusetzen".

Anschließend soll Del Rio die Frau gefesselt und geknebelt haben und einen "stundenlangen" sexuellen Übergriff "mit mehreren Gegenständen" begangen haben. Er soll sie auch auf den Rücken geschlagen und "sichtbare Verletzungen" hinterlassen haben. Dem Bericht zufolge soll Del Rio die Frau auch gewürgt haben, danach erinnerte sie sich nach eigener Schilderung nicht mehr an viel.

Alberto Del Rio bei WWE viermal Champion

Der am 25. Mai 1977 geborene Del Rio, Sohn der mexikanischen Wrestling-Legende Dos Caras, unterschrieb im Jahr 2008 bei WWE. Er feierte dort seinen Durchbruch in der Rolle als wohlhabender mexikanischer Aristokrat, der sich in teuren Autos zum Ring fahren und einem eigenen Ringsprecher namens Ricardo Rodriguez auf Spanisch ankündigen ließ.

Der charismatische Del Rio legte eine erfolgreiche Karriere hin, war zweimal WWE- und zweimal World Champion der Liga, gewann 2011 den Royal Rumble, bestritt bei WrestleMania 28 und 29 Titelmatches gegen Edge und Jack Swagger (Jake Hager) sowie weitere größere Fehden gegen Stars wie John Cena, CM Punk, Dolph Ziggler, Randy Orton und The Big Show.

2014 wurde Del Rio nach einem Zwischenfall hinter den Kulissen entlassen (ein Handgemenge mit einem anderen Angestellten, der ihn rassistisch beleidigt haben soll), nach einem zwischenzeitlichen Comeback verließ er die Liga 2016 endgültig und trat zuletzt vor allem wieder in Mexiko an.

Zwischenzeitlich mit Paige verlobt

Nach seinem WWE-Aus stand Del Rio noch öfters wegen seiner turbulenten Beziehung mit der früh zurückgetretenen Ex-Kollegin Paige in den Schlagzeilen. Vorwürfe häuslicher Gewalt standen im Raum, kamen aber nie zur Anklage: Ein Zwischenfall am Flughafen von Orlando, der im Jahr 2017 die Polizei auf den Plan rief und Del Rio eine Suspendierung seines damaligen Arbeitgebers Impact Wrestling einbrachte, endete damit, dass Paige die Schuld auf sich nahm.

Del Rio war als "Alberto El Patron" auch bei Lucha Underground aktiv und versuchte sich auch mehrfach als MMA-Kämpfer. Zuletzt verlor er 2019 bei der Liga Combate Americas einen Fight gegen UFC-Legende Tito Ortiz.