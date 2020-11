Die dieswöchige Ausgabe von WWE NXT setzte den Fokus auf das nächste große WWE NXT Event am 6. Dezember, Takeover: WarGames.

Während sich bei den Frauen die Teams bildeten, kämpften die Männer bereits um einen gewichtigen Vorteil bei ihrem WarGames Käfig Match.

Hinzu kam ein unerwarteter Sinneswandel eines Publikumslieblings, die Rückkehr eines SmackDown Stars sowie die offizielle Bekanntgabe mehrerer Matches für NXT Takeover.

Die Undisputed Era nimmt den Kampf an

Nach ihrer schockierenden Rückkehr in der letzten Woche, richtete die Undisputed Era ein paar Worte an ihre Rivalen und Gegner bei NXT Takeover: WarGames in knapp zwei Wochen. In der Abstinenz von Pat McAfee machte Adam Cole klar, dass sie nicht zerstört sein und dass er nicht warten könne, McAfee und seinen Jungs in der Käfigstruktur gegenüber zu stehen. Dieses Mal kämpfe die Undisputed Era nicht um Titel oder darum damit angeben zu können. Bei WarGames gehe es lediglich darum, die Kings of NXT durch die Hölle zu ziehen.

Im Main Event der Show trafen Pete Dunne von den Kings of NXT und Kyle O’Reilly der Undisputed Era in einem Leitermatch aufeinander. Das Team des Gewinners gewinnt den zeitlichen Vorteil bei deren WarGames Match am 6. Dezember. Für O’Reilly ging es darüber hinaus darum, sich bei Dunne dafür zu rächen, dass er ihm vor einigen Wochen in den Rücken fiel.

Das Match bot dann alles, was man erwarten konnte. Suplexe, Kniekicks und Würfe. Die Leiter wurde auf jede erdenkliche Art und Weise benutzt. Hinzu kamen ein Stuhl, gewaltige Clothelines, Brutalität, Emotionen und Talent. Als O’Reilly Dunne von einer Leiter auf eine weitere schmiss, schien das Match entschieden. Plötzlich erschien jedoch ein Mann mit schwarzem Pullover und Maske – der wohl Pat McAfee darstellen sollte, beförderte Kyle aus dem Ring und sicherte Pete Dunne somit den Sieg und seinem Team somit den Vorteil beim NXT WarGames Match.

Das Frauen WarGames Match nimmt Gestalt an

Im Zuge der offiziellen Ankündigung, dass es auch dieses Jahr ein WarGames Match der Damen geben wird, wurden die Teams klarer. Zu Beginn der Show kam es zum Aufeinandertreffen

zwischen Candice LaRae – die ihre Verbündete Indi Hartwell in ihrer Ecke hatte und Ember Moon. Im Zuge des Matches stießen Dakota Kai und Raquel Gonzalez hinzu und sorgen später für eine Ablenkung, die es Hartwell erlaubte, LaRae aus der Schussbahn zu befördern und ihr somit den Sieg zu garantieren.

Nach dem Ende des Matches wollten die Bösewichte Ember Moon weiter attackieren. Plötzlich ertönte jedoch die Musik von Toni Storm. Überraschenderweise wandte diese sich jedoch schnell gegen ihre letztwöchige Tag Team Partnerin wodurch Ember chancenlos war. In einem Backstage Segment wurde das WarGames Team dann mit LaRae, Gonzalez, Kai und Storm offiziell bekanntgegeben.

Als Rhea Ripley später in der Show über ihre Zukunftspläne sprechen wollte, wurde sie von Team LaRae unterbrochen. Mit einer niedergeschlagenen Io Shirai auf der Schulter, tauchten sie in der Arena auf und zerstörten dann auch Rhea.

Die weiteren Highlights:

- Während des Matches zwischen Timothy Thatcher und KUSHIDA kam Tomasso Ciampa zum Ring. Deren Fehde wurde fortgeführt, indem Ciampa durch eine minimal Ablenkung dafür sorgte, dass der Aufgabegriff Spezialist Thatcher erstmalig selbst per Aufgabe ein Match verlor. Erzürnt starrte der geschlagene Thatcher dann Ciampa hinterher.

- Der als Gast Kommentator zu NXT zurückgekehrte Kevin Owens begrüßte in der KO Show den North American Titelträger, Leon Ruff. Nach einer kurzen Unterhaltung gesellte sich Johnny Gargano dazu unter beschwerte sich wie in der letzten Woche darüber, dass er eigentlich der Champion sein sollte. Nachdem sich auch noch Damian Priest einmischte, wurde ein Triple Thread Match um den North American Titel für NXT Takeover: WarGames angekündigt.

- Nach einem Sieg gegen Jake Atlas wurde Cameron Grimes ein weiteres Mal von Dexter Lumis heimgesucht. Während er ein Video aus ihrem Halloween Havoc House of Terrors Match abspielte, warf er ihm ein Band zu, was andeuten sollte, dass er ihn zu einem Strap Match herausfordere. Grimes lehnte jedoch dankend ab. Backstage begegnete er jedoch NXT General Manager William Regal, welcher das Match für Takeover ansetzte.

- Die Entwicklung um Xia Li und Boa spitze sich weiter zu. Man sah beide komplett verdreckt und verstört in einem Auto sitzen. Sie wurden zum mystischen Anführer geführt. Als sie knieten und um Vergebung baten wurde ein chinesisches Zeichen, was wohl „Zeit“ bedeutet, auf ihre Hände gezeichnet. Es wurde offensichtlich, dass es sich um eine Anführerin handelt. Laut Gerüchten ist diese entweder die Japanerin Meiko Satomura, Lis ehemalige Partnerin Karen Q oder das kurzzeitige Mitglied von RETRIBUTION, Mercedes Martinez.

Die Ergebnisse von WWE NXT am 18.11.2020:

Candice LaRae besiegte Ember Moon Kushida besiegte Timothy Thatcher

Cameron Grimes besiegte Jake Atlas WarGames Advantage Ladder Match: Pete Dunne besiegte Kyle O‘Reilly