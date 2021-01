Über Wochen und Monate hinweg hat er bei WWE immer wieder Prügel ausgeteilt - nun ist dem zuletzt als Erzschurken präsentierten Roman Reigns etwas passiert, was ihm lange nicht mehr passiert ist: Er hat die Quittung dafür bekommen.

Die aktuelle Ausgabe der TV-Show Friday Night SmackDown - die vorletzte vor dem Royal Rumble am 31. Januar - endete mit einer Abreibung für den "Head of the Table" durch seinen Herausforderer Kevin Owens.

Paul Heyman lockt Adam Pearce in Match

Owens war vergangene Woche von Autoritätsfigur Adam Pearce als Rumble-Gegner präsentiert worden, nachdem Universal Champion Reigns zuvor versucht hatte, sich stattdessen ein Titelmatch gegen Pearce selbst hinzumogeln.

Reigns eröffnete diese Episode daraufhin mit einer Verbalattacke auf Pearce, den er als Feigling bezeichnete und auch mit den Worten provozierte, dass es kein Wunder sei, dass er es zu aktiven Zeiten nie zu WWE geschafft hätte.

Als auch Reigns' Manager Paul Heyman mitfeixte, hatte Pearce genug und forderte Heyman zu einem Match am Ende des Abends heraus - was zunächst nach hinten losging.

Kevin Owens übermannt Roman Reigns

Unter Verweis darauf, wie Pearce vergangene Woche aus seinem Match gegen Reigns zurücktrat, tat Heyman dasselbe und überließ Reigns seinen Platz, der auf Pearce losging - was dann Owens auf den Plan rief.

Der von Reigns und dessen Neffen Jey Uso mehrfach um den Titel betrogene "K.O." schaffte es diesmal, Reigns zu übermannen: Er verpasste ihm mehrere der von Legende Stone Cold Steve Austin übernommenen Stunner - und schließlich auch die Popup Powerbomb durch den Kommentatorentisch.

So heftig hatte Reigns zuletzt selten einstecken müssen, die Spannung vor dem Rumble-Showdown ist nochmal erhöht worden.

Die weiteren Highlights:

- Charlotte Flair und Asuka, die Tag-Team-Champions der Frauendivision, besiegten die Riott Squad in einem Match, in dem es nicht um die Titel ging. Billie Kay, die bei der Squad gerade eine Art Probemitgliedschaft hat, versuchte Roby Riott und Liv Morgan mit einem Eingriff zum Sieg zu verhelfen - der jedoch den gegenteiligen Effekt hatte.

- Nach seinem großen Sieg über Daniel Bryan vergangene Woche unterstrich der Schweizer Cesaro seine Ambitionen auf den Rumble-Sieg mit einer offenen Herausforderung an alle anderen Teilnehmer des 30-Mann-Matches. Dolph Ziggler nahm sie an - und wurde nach kurzer Zeit mit dem Neutralizer besiegt.

- Die Fehde zwischen Damenchampion Sasha Banks und Rumble-Gegnerin Carmella wurde weitergesponnen, indem sich Banks Carmellas "Sommelier" Reginald im Ring vorknöpfte (in Wahrheit ein Nachwuchswrestler mit Cirque-de-Soleil-Hintergrund). Banks besiegte Reginald mit dem Banks Statement.

- Ein Intercontinental-Titelmatch zwischen Big E und Apollo Crews endete ergebnislos, als Ex-Champion Sami Zayn eingriff und beide attackierte.

- Ex-Damenchampion Bayley und Bianca Belair trugen den Hindernis-Wettkampf aus, zu dem Bayley Belair vergangene Woche herausgefordert hatte. Obwohl Bayley dafür sorgte, dass Belair einen weit schwereren Parcours bekam, meisterte diese den schneller als das "Role Model" - und bewies dabei unter anderem ihre Kraft, indem sie Schwergewicht Otis auf ihren Schultern trug. Die wütende Bayley attackierte Belair hinterher.

- Nachdem Rey Mysterios Sohn Dominik sich vergangene Woche von King Corbin hatte provozieren lassen, in dessen Match gegen Vater Rey einzugreifen, begegnete er Corbin diesmal selbst im Ring - und musste seinen Erfahrungsmängeln Tribut zollen: Corbin siegte klar mit dem End of Days.

Die Ergebnisse von WWE Friday Night SmackDown am 22. Januar 2021:

Non Title Match: Asuka & Charlotte Flair besiegen The Riott Squad

Cesaro besiegt Dolph Ziggler

Sasha Banks besiegt Reginald

Intercontinental Championship: Big E (c) vs. Apollo Crews - No Contest

King Corbin besiegt Dominik Mysterio

Adam Pearce vs. Paul Heyman - No Contest