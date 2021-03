Jahrelang stand er vor seinem unfreiwilligen Rücktritt im Zentrum der WWE-Show SmackDown. Nun hat Royal-Rumble-Sieger Edge erstmals seit 2011 wieder ein Match dort bestritten - und sich dabei mächtig ins Zeug gelegt.

Der Anfang 2020 in den Ring zurückgekehrte "Rated-R Superstar" trieb mit einem Match gegen Jey Uso seine WrestleMania-Fehde gegen Universal Champion Roman Reigns voran: Durch seinen Sieg über Reigns' Neffen bugsierte er sich in die Rolle als "Special Enforcer" von Reigns' anstehender Titelverteidigung gegen Daniel Bryan bei Fastlane am Sonntag - ein Szenario, das zum weiteren Aufbau seines Mania-Matches gegen den Sieger des Duells genutzt werden dürfte.

Der 47 Jahre alte Edge verblüffte gegen Uso unter anderem mit einer besonders spektakulären Aktion: einem Hurricanrana vom obersten Seil, bei dem er einen Rückwärtssalto schlug und seinen Gegner mit einer Beinschere zu Boden beförderte. Die Aktion wurde in den USA von Scott Steiner popularisiert, der seinen "Frankensteiner" selbst auch noch im hohen Alter zeigte (Das wurde aus Scott Steiner).

Letztlich strich Edge den Sieg mit dem Spear ein, das letzte Wort hatte an diesem Abend jedoch Reigns: Er verpasste Edge ebenso einen eigenen Spear wie Bryan, der Edges Kampf als Co-Kommentator begleitete.

Die Ergebnisse von WWE Friday Night SmackDown am 19. März 2021:

SmackDown Women's Title Match: Sasha Banks (c) besiegt Nia Jax

Dominik & Rey Mysterio besiegen The Street Profits

Chad Gable & Otis besiegen Dominik & Rey Mysterio

King Corbin besiegt Sami Zayn

Bianca Belair vs. Shayna Baszler - No Contest

Edge besiegt Jey Uso