Ihr Debüt mit der Gruppierung Retribution hat sich nicht als Erfolgsprojekt entpuppt - wird es unter neuen Vorzeichen bei WWE besser laufen?

Schon bei der ersten Ausgabe der TV-Show Monday Night RAW nach WrestleMania 37 hatte das Duo T-Bar und Mace mit einer Attacke auf Ex-Champion Drew McIntyre auf sich aufmerksam gemacht, woran sie in der aktuellen Episode nun anknüpften.

Dort gab es einen weiteren Hinterhalt der beiden riesigen Maskenmänner gegen McIntyre, der in einem Tag Team Match gegen den "Scottish Warrior" und Braun Strowman mündete - das ein für T-Bar und Mace folgenschweres Ende nahm.

Anzeige

Ist der Fiend-Charakter nach WrestleMania zerstört? Heelturn - der SPORT1 Wrestling Podcast: Die aktuelle Folge auf SPORT1, Spotify, Apple Podcasts, Deezer – und überall wo es Podcasts gibt!

Braun Strowman kommt Drew McIntyre zu Hilfe

McIntyre hatte die Show mit einer Promo-Ansprache eröffnet und sich an Champion Bobby Lashley sowie dessen Manager MVP gewandt. McIntyre warf MVP vor, hinter dem Angriff von T-Bar und Mace auf ihn zu stecken, um ihn für ihr Rückmatch bei der nächsten Großveranstaltung WrestleMania Backlash zu schwächen (Darum saß MVP neuneinhalb Jahre im Gefängnis).

MVP bestritt das und tat auch unschuldig, als das Duo wieder auftauchte und McIntyre ihre Variation des vom Undertaker und Kane bekannten Double Chokeslam verpasste.

hier . Wenn du hier klickst, siehst du Youtube-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von Youtube dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit, alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du Alle Akzeptieren Einmal Akzeptieren

Ein wütender McIntyre forderte darauf ein Match gegen T-Bar und Mace und schlug auch den Ratschlag von Matchmaker Adam Pearce in den Wind, sich dafür doch besser einen Partner zu suchen. Das ursprüngliche Match endete mit einer Disqualifikation von T-Bar und Mace, als die beiden die Regeln nicht einhielten und gemeinsam statt abwechselnd auf McIntyre losgingen - worauf ein wütender Braun Strowman McIntyre zu Hilfe kam und der Kampf als echtes Tag-Team-Duell neu gestartet wurde.

hier . Wenn du hier klickst, siehst du Youtube-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von Youtube dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit, alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du Alle Akzeptieren Einmal Akzeptieren

T-Bar und Mace nun ohne Maske

Nun war es McIntyre, der sich die Disqualifikation einhandelte, als er Rastamann Mace die Maske abriss und ihn damit attackierte. Danach tat Strowman dasselbe mit T-Bar - wogegen die beiden aber letztlich nichts zu haben schienen.

hier . Wenn du hier klickst, siehst du Youtube-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von Youtube dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit, alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du Alle Akzeptieren Einmal Akzeptieren

In einem Backstage-Interview nach RAW erklärten sich die vor ihrer Retribution-Zeit als Dominik Dijakovic und Dio Maddin bekannten Hünen ohne Masken und Make-up und befanden, dass McIntyre und Strowman ihnen einen Gefallen getan hätten: Die beiden hätten der Welt offenbart, wer sie sind - zwei Titanen, die über der Tag-Team-Division und der ganzen Promotion thronen würden. Ihre Zeit sei nun gekommen.

hier . Wenn du hier klickst, siehst du Youtube-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von Youtube dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit, alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du Alle Akzeptieren Einmal Akzeptieren

Riddle besiegt Randy Orton

Ein weiteres Ereignis, das aufhorchen ließ: Der bei WrestleMania als US Champion entthronte Riddle durfte bei RAW seinen bisher größten Sieg feiern. Er bezwang überraschend den 14-maligen WWE und World Champion Randy Orton, nachdem der sich durch einen Dialog hinter den Kulissen respektlos behandelt gefühlt hatte.

hier . Wenn du hier klickst, siehst du Youtube-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von Youtube dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit, alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du Alle Akzeptieren Einmal Akzeptieren

Orton schien auf der Siegerstraße und setzte gegen den "King of Bros" zum RKO an, der aber konterte die Viper aus und pinnte sie. Es sieht so aus, als ob der trotz seines großen Potenzials bisher eher als Witzfigur präsentierte Ex-UFC-Kämpfer Riddle nun seine Chance bekommt, sich auf höherem Niveau zu etablieren - und damit für seine guten Leistungen vor allem im Ring belohnt wird.

DAZN gratis testen und WWE RAW und SmackDown live & auf Abruf erleben | ANZEIGE

Die Ergebnisse von WWE Monday Night RAW am 19. April 2021:

The Viking Raiders besiegen Cedric Alexander & Shelton Benjamin

Riddle besiegt Randy Orton

Non Title Match: Lana & Naomi besiegen Nia Jax & Shayna Baszler

Elias besiegt Kofi Kingston

Drew McIntyre besiegt Mace & T-Bar durch Disqualifikation

Mace & T-Bar besiegen Braun Strowman & Drew McIntyre durch Disqualifikation

Damian Priest besiegt The Miz

Asuka besiegt Charlotte Flair