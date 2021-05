Ein halbes Jahr nach ihrer Entlassung wegen eines brisanten Streits um Selbstvermarktungsrechte steht Zelina Vega laut übereinstimmenden Medienberichten vor einem Comeback bei WWE.

Wie Fightful und der Wrestling Observer vermelden, war Vega am Donnerstag für einen nicht näher eingegrenzten Videodreh im Performance Center in Orlando, eine Rückkehr der Ehefrau von Aleister Black sei offenbar in Vorbereitung.

Chris Jerichos einzigartige Karriere - hat WWE den Größten aller Zeiten ziehen lassen? Heelturn - der SPORT1 Wrestling Podcast: Die aktuelle Folge auf SPORT1, Spotify, Apple Podcasts, Deezer – und überall wo es Podcasts gibt!

Anzeige

Zelina Vega hatte Vermarktungskonflikt mit WWE

Die ehemals als Thea Trinidad bekannte Vega war seit 2017 bei WWE, ihre größte Rolle hatte sie dort als Managerin von Andrade, der die Promotion kürzlich auf eigenen Wunsch verlassen hat.

Vega zerstritt sich im vergangenen Herbst wegen des damals neu eingeführten und bis heute umstrittenen Verbots für die WWE-Performerinnen und -Performer, sich unabhängig von WWE auf bestimmten Online-Plattformen wie Twitch und Cameo zu vermarkten. Bei Vega betraf das insbesondere ihre Aktivitäten bei der Seite Onlyfans, wo sie ihren Fans kostenpflichtige Cosplay-Bilder anbot (jenseits der erotischen Inhalte, für die die Seite vor allem bekannt ist). Generell traf die Entscheidung von WWE vor allem weibliche Performerinnen, die über Social-Media-Aktivitäten teils mehr verdient haben sollen als ihr WWE-Grundgehalt.

Die 30 Jahre alte Vega gab in dem Konflikt nicht nach und veröffentlichte kurz vor ihrem Aus auch einen Tweet, in dem sie sich eine gewerkschaftliche Organisation der Wrestlerinnen und Wrestler wünschte - seit Jahrzehnten ein Tabuthema bei WWE. Nun scheinen sich die Wogen geglättet zu haben, womit sich auch das von Konkurrent AEW öffentlich bekundete Interesse an Vega erledigt haben dürfte (Zelina Vegas tragische Vorgeschichte: Sie verlor ihren Vater am 11. September).

Vegas Ehemann Black steht selbst nach monatelanger Pause vor einer Rückkehr ins WWE-Programm, das vor kurzem bei SmackDown mit einer Serie von Promo-Clips eingeleitet worden war. Nicht ausgeschlossen, dass Vega dabei nun auch eine Rolle spielt.