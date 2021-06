Das Comeback von WWE-Star Becky Lynch aus ihrer Baby-Pause rückt offenbar näher!

Laut übereinstimmenden Medienberichten der US-Portale Pro Wrestling Insider, Fightful und Wrestling Observer wurde "The Man" vergangene Woche im Performance Center von WWE in Orlando beim Training gesichtet, ihre Rückkehr in den Ring ist wohl nur eine Frage der Zeit.

Becky Lynch unmittelbar vor Comeback nach Baby-Pause?

Die Irin, die sich mit ihren mitreißenden Auftritten unverhofft zum absoluten Aushängeschild der Division entwickelt hat, hatte im Mai 2020 bekanntgegeben, dass sie schwanger ist, im Dezember brachte die Verlobte von Seth Rollins die gemeinsame Tochter Roux zur Welt.

Lynch war als amtierender RAW-Damenchampion abgetreten, sie hatte den Titel im historischen ersten WrestleMania-Hauptkampf gegen Charlotte Flair und Ronda Rousey (mittlerweile selbst in Baby-Pause) gewonnen und mehr als ein Jahr gehalten (Dieser Horror-Unfall in Dortmund kostete Becky Lynch sechs Jahre ihrer Karriere).

Zu Beginn ihrer Baby-Pause hatte Lynch offen gelassen, ob sie zurückkommt, im vergangenen Monat soll sie jedoch einen neuen Vertrag unterschrieben haben, angeblich bekommt sie mittlerweile ein Millionen-Dollar-Jahresgehalt.

Bringt WWE Lynch beim SummerSlam zurück?

Schon im Vorfeld von WrestleMania 37 im April hatte WWE-Präsident Nick Khan Lynchs Rückkehr in Aussicht gestellt. Ein Auftritt bei WrestleMania und eine Attacke auf Kollegin Bayley war im Gespräch. Es kam dann doch anders - womöglich auch, weil das angebliche Planspiel vorab durchgesickert war. An Lynchs Stelle wurde Bayley von Nikki und Brie Bella unterbrochen und niedergeschlagen.

Der in diesem Jahr als Megashow inszenierte SummerSlam am 21. August im NFL-Stadion der Las Vegas Golden Knights wäre für Lynchs Comeback ein ähnlich großer Rahmen. Für die Show ist auch ein Comeback von Superstar John Cena und ein Match gegen Universal Champion Roman Reigns im Gespräch.