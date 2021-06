Sie ist eine lebende Legende des Wrestling, ihr Lebenswerk das vielleicht reichhaltigste, das eine weibliche Showkämpferin zu bieten hat - nun ist ihr erster Titel bei WWE hinzugekommen.

Meiko Satomura, eine der besten und am meisten geachteten Wrestlerinnen aller Zeiten, ist der neue Damenchampion des Europakaders NXT UK und damit das Pendant zu Österreich-Phänomen WALTER, dem Männer-Champion des Rosters (WALTER im SPORT1-Interview: Darum will er nicht in die USA ziehen).

In einem erwartungsgemäß hochklassigen Match entthronte sie die Schottin Kay Lee Ray, beendete deren Regentschaft nach 649 Tagen und tritt damit auch in die Fußstapfen von RAW-Damenchampion Rhea Ripley, die die erste NXT-UK-Titelträgerin war.

Meiko Satomura ist in Japan eine Ikone

Die 41 Jahre alte Satomura ist seit 1995 (!) im Ring aktiv und ist speziell in ihrer Heimat Japan - wo Frauenwrestling auf Top-Niveau lange vor den USA zum Standard geworden war - im Rang einer Ikone: Ihr 20-jähriges Ringjubiläum war dort unter anderem mit einer Briefmarkenserie gewürdigt worden.

Satomura lieferte sich seit den Neunzigern zahlreiche Ringschlachten mit Stars wie Akira Hokuto und vor allem dem Schwergewicht Aja Kong - WWE-Fans früherer Tage auch bekannt für ihre Fehde mit Alundra Blayze in der damaligen WWF. Auch die mittlerweile bei WWE und AEW etablierten Kana (Asuka), Io Shirai und Hikaru Shida sind Weggefährtinnen Satomuras.

Wegweisend war Satomura vor allem auch durch die Gründung der Liga Sendai Girls (gemeinsam mit Jinzei "Hakushi" Shinzaki), die zum Epizentrum der Szene wurde. Zusätzliche Bekanntheit erlangte Satomura auch durch Auftritt beim früheren WWE-Rivalen WCW und in der BBC-Doku "Gaea Girls", die im Jahr 2000 einen unverblümten Blick auf die Härten des japanischen Frauenwrestlings geworfen hatte.

Satomura seit 2020 auch Trainerin bei WWE

Satomura hatte ihr spätes WWE-Debüt 2018 als Teil des zweiten internationalen Mae-Young-Classic-Turniers gefeiert, im Herbst 2020 wurde bekannt, dass sie als Trainerin und Wrestlerin bei NXT UK angeheuert und ihren Lebensmittelpunkt dafür nach England verlagert hatte.

Das 18-minütige, dramatisch inszenierte Match gegen Ray, in dem sich die beiden Wrestlerinnen im Lauf der Zeit mit immer härteren Variationen ihrer jeweiligen Spezialattacken traktierten, ist ein Beleg, dass Satomura auch nach über einem Vierteljahrhundert im Ring noch auf Höchstniveau agiert.

Satomura siegte am Ende mit der spektakulären Tritt-Attacke "Scorpio Rising" und nahm den Titel unter Tränen entgegen.

Ihre nun begonnene Regentschaft ist vor allem für das Projekt NXT UK ein Prestigegewinn, das noch einige Topmatches hervorbringen dürfte.