Bei der WWE-Dienstagsshow NXT sollte in dieser Woche ein neuer Herausforderer für den von Karrion Kross gehaltenen Titel ermittelt werden. Die Rückkehr des früheren Champions Adam Cole allerdings führte zu Chaos - und dazu, dass bald gleich vier Herausforderer eine Chance erhalten.

Adam Cole stiftet Chaos an

Vergangene Woche hatte NXT-Champion Karrion Kross seinen Titel erfolgreich gegen Finn Balor verteidigen können und diese Fehde beenden. Nun wurde der nächste Anwärter gesucht. In einem Triple Thread Match traf der aufstrebende Publikumsliebling Kyle O’Reilly auf Pete Dunne und den kürzlich als North American Champion entthronten Johnny Gargano.

Das mit immenser Geschwindigkeit geführte Eröffnungsmatch nahm mit dem überraschenden Auftritt Coles allerdings eine unerwartete Wende. Der ehemalige Anführer der Undisputed Era - nicht mehr im Ring zu sehen seit seiner Niederlage in dem brutalen Match gegen O'Reilly beim TakeOver vor WrestleMania - kam zum Ring und schaltete alle drei Teilnehmer des Matches aus. General Manager William Regal erschien daraufhin und eskortierte ihn mit der Hilfe von zwei Security-Männern aus dem Capitol Wrestling Center. Dunne, O'Reilly und Gargano waren nach der Attacke nicht mehr fähig das Match fortzuführen.

Episches Wortduell zwischen Kross und Cole

Cole hatte allerdings noch nicht genug. Später kam er zurück und behauptete, dass er unersetzbar für NXT sei. Zwei Monate lang habe er zugesehen nun habe er genug. Er sei der einzig würdige Herausforderer auf Kross' Titel. Als der frühere Killer Kross dann in den Ring kam, entwickelte sich ein intensives und hochklassiges Wortduell welches damit endete, dass Regal erneut erschien und Cole abweisen wollte. Kross fühlte sich von Coles Worten allerdings provoziert und ließ dies nicht zu. Stattdessen forderte er ein Fatal 5 Way Match gegen Cole, Dunne, O'Reilly und Gargano.

Bei NXT Takeover: In your House am 13. Juni kommt es nun zu diesem Match.

Wie weiteren Highlights:

- Im direkten Anschluss an die Attacke von Adam Cole musste William Regal erneut eingreifen. Eine wütende Ember Moon forderte Damenchampion Raquel Gonzalez auf, zum Ring zu kommen. Nach einem kurzen Schlagabtausch wurde der Champion von Regal und den Security-Guards zurückgehalten. Von hinten pirschte sich allerdings Gonzalez Partnerin Dakota Kai an und setzte Ember Moon außer Gefecht.

- Der Main Event der Show war das Tag Team Titelmatch zwischen Legado Del Fantasma und den Titelhaltern MSK. Als Santos Escobar sich einmischte und Wes Lee von MSK attackierte, war ein Titelwechsel nah. Doch als NXT North American Champion Bronson Reed Escobar ausschaltete, wendete sich das Blatt und MSK konnten ihre Titel verteidigen.

- In einem Match gegen Jake Atlas wollte sich LA Knight erneut dem WWE Hall of Famer Ted DiBiase beweisen. Unter den Augen von DiBiase und Cameron Grimes - der seinerseits DiBiasie überzeugen wollte - ließ sich LA Knight allerdings ablenken und musste eine überraschende Niederlage gegen Atlas einstecken, WWE strich dabei auch heraus, dass dies für Atlas ein schöner Auftakt des "Pride Month" Juni sei, den der offen homosexuelle Atlas zuvor auch bei Instagram schon zelebriert hatte.

Bei NXT Takeover kommt es nun zum Aufeinandertreffen zwischen LA Knight und Cameron Grimes.

- Der NXT Cruiserweight Champion Kushida stellte seinen Titel in einer Open Challenge auf das Spiel. Neuling Carmelo Hayes - in der Independent-Szene bekannt als Christian Casanova - nahm die Herausforderung an. Er schlug sich wacker, musste aber im Hoverboard Lock aufgeben.

Die Ergebnisse von WWE NXT vom 01. Juni 2021:

NXT Titel #1 Contender Match: Pete Dunne, Johnny Gargano & Kyle O’Reilly endete in einem No Contest

Jake Atlas besiegt LA Knight

NXT Cruiserweight Titelmatch: Kushida (c) besiegt Carmelo Hayes

The Way (Candice LaRae & Indi Hartwell) besiegen Zoey Stark & Zayda Ramier

NXT Tag Team Titelmatch: MSK (c) besiegen Legado Del Fantasma