Im Herbst 2019 war der frühere Universal Champion Finn Balor zurück in den NXT-Kader von WWE gewechselt, um die damals frisch ins TV beförderte Sendung zu pushen.

Nun stand der bekannteste Name der Drittshow dem Mann gegenüber, der als der nächste große Star erkoren scheint, der aus NXT hervorgehen soll.

Im Main Event der dieswöchigen Ausgabe forderte Balor NXT-Champion Karrion Kross heraus - der Verlauf des Matches unterstrich eindeutig, wo WWE mit dem ehemaligen Killer Kross und dessen Freundin und Begleiterin Scarlett hinwill.

Klarer Sieg für Karrion Kross über Finn Balor

Das circa 30-minütige Rematch von NXT Takeover Stand & Deliver war qualitativ auf einer Ebene mit dem vorherigen Aufeinandertreffen.

In den finalen Minuten des Matches sah es so aus, als ob Kross in Balors Aufgabegriff ohnmächtig werde. In der letzten Sekunde hielt er den Referee allerdings davon ab das Match zu beenden und sorgte anschließend dafür, dass dieses Schicksal Balor erfuhr.

Dem Sleeperhold konnte Balor nicht entfliehen und so endete das Match und die Fehde der beiden Akteure mit einem eindeutigen Sieg für Kross, der mit seinem apokalyptischen Charakter auffällig aufwändig inszeniert wird und als sicherer Kandidat für einen größeren Push auch bei RAW oder SmackDown gilt.

Nächste Woche gibt es ein Triple Threat Match zwischen dem aufstrebenden Publikumsliebling Kyle O'Reilly, Pete Dunne und Johnny Gargano um zu ermitteln, wer Karrion Kross als Nächster herausfordern darf - während sich bei Balor die Frage stellt, ob seine Mission bei NXT womöglich nun beendet ist.

Was hat der Million Dollar Man mit Cameron Grimes vor?

Was sich bei NXT ebenfalls zuspitzte war die Story um Cameron Grimes und WWE Hall of Famer "Million Dollar Man" Ted DiBiase, die seit Wochen für diverse unterhaltsame Momente sorgte.

Nun stand eine als "Million Dollar Confrontation" verkaufte Begegnung zwischen der Legende und dem angeblich durch Bitcoins zu Reichtum gekommenen Grimes an.

Grimes meinte, dass er enttäuscht sei: Er hätte schon immer zu DiBiase aufgeschaut und von ihm gelernt, dass man als reicher Mann Leute schlecht behandeln könne und dennoch geliebt werde. DiBiase entgegnete, dass er durchaus etwas von sich selbst in ihm sehe. Was er allerdings lernen müsse: Geld sei nicht alles. Wichtiger sei, dass man im Ring abliefere und das mache Grimes, seitdem er reich geworden sei, nicht mehr.

Als sich beide weiter annäherten, wurden sie von LA Knight unterbrochen (ehemals Eli Drake), der DiBiase selbst seine Dienste anbot. Als Grimes sich dagegenstellte, wurde er von Knight niedergestreckt. Ein weiteres Mal wurde Grimes daraufhin von DiBiase ausgelacht, der mit Knight die Arena verließ.

Ein Ablenkungsmanöver? Gerüchten zufolge sollen DiBiase und Grimes letztlich doch zusammenfinden, auch über eine Rückkehr von DiBiases berühmten "Million Dollar Belt" als Symbol der sich anbahnenden Stabübergabe wird spekuliert.

- Im Auftaktmatch trafen Ember Moon und Shotzi Blackheart auf NXT-Damenchampion Raquel Gonzalez & Dakota Kai. Das Match endete als Moon die Spezialattacke von Gonzalez, die Single Handed Powerbomb, in ihre eigene, die Eclipse, konterte, ehe dann Kai mit einem Double-Team-Move ausgeschaltet wurde. Als die Gewinnerinnen feierten, wurde sie allerdings von den Verliererinen attackiert und Moon musste mit ansehen, wie Blackheart außer Gefecht gesetzt wurde.

- Franky Monet (ehemals Taya Valkyrie) gab ihr mehrere Wochen hinausgezögertes In-Ring Debüt. Dieses als Weltpremiere verkaufte Match war eine dominante Darstellung der Ehefrau von John Morrison. Ihre Gegnerin Cora Jade war chancenlos und musste nach der "Road to Valhalla" den Pin einstecken. Es ist die Spezialattacke, die Monet schon bei Impact benutzt hatte und bei WWE als Glam Slam von Beth Phoenix bekannt ist, nun bei NXT Kommentatorin.

- Vergangene Woche feierte Bronson Reed auf emotionale Weise den Gewinn des North American Titles. Bei seiner Siegeransparache wurde er von der Legado Del Fantasma unterbrochen, Santos Escobar brachte sich dabei als nächster Herausforderer in Stellung. Als die Bösewichte versuchten Reed zu attackieren, eilte jedoch MSK zur Hilfe und wehrte die Angreifer ab.

- Nach der Entlassung des Deutschen Alexander Wolfe sah man eine Videobotschaft des Anführers der Imperium-Gruppierung. Er meinte, dass Wolfe ein Schwachpunkt war, welches ausgemerzt werden musste. Nun sollten sich Fabian Aichner und Marcel Barthel darum kümmern, die Tag-Team-Titel zurück zu Imperium zu bringen (Alexander Wolfe im SPORT1-Interview: So begründete WWE sein Aus, das plant er jetzt).

Die Ergebnisse von WWE NXT vom 25. Mai 2021:

Shotzi Blackheart & Ember Moon besiegen Raquel Gonzalez & Dakota Kai

Pete Dunne besiegt Bobby Fish

Mercedes Martinez besiegt Zayda Ramier

Franky Monet besiegt Cora Jade

NXT Titelmatch: Karrion Kross (c) besiegt Finn Balor