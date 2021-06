Überraschende Planänderung von WWE vor der Großveranstaltung Hell in a Cell am Sonntag: Eines der größten angekündigten Matches wird aus dem Event herausgelöst - und stattdessen vorab im Free-TV übertragen.

Das Hell in a Cell Match zwischen Universal Champion Roman Reigns und Herausforderer Rey Mysterio wird in der Nacht zum Samstag bei Friday Night SmackDown steigen und damit dann auch für deutsche Zuschauer im TV statt im Livestream über das WWE Network zu sehen sein.

Rey Mysterio fordert Vorverlegung, Roman Reigns willigt ein

Die Vorverlegung wurde in der Nacht via Twitter eingeleitet, wo Mysterio den Wunsch bekundete, weil er nicht erwarten könne, Reigns in die Finger zu kriegen und sich für die Prügel-Attacken auf sich und Sohn Dominik zu rächen. Der "Head of the Table" willigte ein.

Der genaue Grund für den unerwarteten Schachzug ist unklar, die naheliegende Motivation ist, SmackDown einen Quotenschub in einem aktuell schwierigen Umfeld zu verpassen: Die NBA-Playoffs haben im US-Heimatmarkt zuletzt die Ratings aller Wrestlingshows nach unten gezogen, zu der besonderen Situation im Moment gehört auch, dass WWE-Rivale AEW seine Hauptshow Dynamite übergangsweise ebenfalls freitags statt mittwochs sendet - allerdings nach SmackDown, nicht in direkter Konkurrenz.

Für Sonntag ist aktuell nur noch der WWE-Titelkampf zwischen Bobby Lashley und Drew McIntyre als Hell in a Cell Match angekündigt (plus die Damentitelmatches Rhea Ripley - Charlotte Flair und Bianca Belair - Bayley sowie ein Match zwischen Alexa Bliss und Shayna Baszler). Es bleibt abzuwarten, ob sich bei SmackDown noch eine weitere Ansetzung entwickelt.

WWE SmackDown mit dem Hell in a Cell Match im TV und Stream:

Datum und Uhrzeit: Samstag, 19. Juni, 22.10 Uhr

TV: Pro Sieben Maxx

Livestream: prosiebenmaxx.de