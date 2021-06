Es war ein überraschender Schachzug und ein historischer.

Zum ersten Mal seit 23 Jahren hat WWE wieder ein Hell in a Cell Match im Free-TV übertragen, zum ersten Mal überhaupt bei der aktuell als Hauptshow zu betrachtenden Sendung Friday Night SmackDown - und zum ersten Mal überhaupt bot WWE den Fernsehzuschauern einen klaren Ausgang.

Das von der Großveranstaltung Hell in a Cell am Sonntag vorgezogene Duell zwischen Universal Champion Roman Reigns und Herausforderer Rey Mysterio wurde am Ende zu einer Demontage der lebenden Ringlegende Mysterio.

Roman Reigns fertigt Rey Mysterio in Hell in a Cell Match ab

Der 46 Jahre alte und nur 1,68 Meter kleine Mysterio, der in den neunziger Jahren entscheidend dazu beitrug, den actionreichen mexikanischen Lucha-Stil in den USA und global zu popularisieren, hatte in dem Kampf seine Momente: Er schickte Reigns in einen Stuhl eingeklemmt in die Käfigwand, und nach dem 619, einigen Stuhlschlägen und dem von seinem verstorbenen Freund Eddie Guerrero übernommenen Frog Splash schien der Sieg greifbar (Die tragisch-dunkle Geschichte des Mannes, von dem Eddie den Frog Splash übernahm).

Umso machtvoller schlug Reigns zurück: Eine weitere Flugaktion Mysterios fing er ab und warf ihn mit einer powerbomb-artigen Aktion im hohen Bogen übers Seil - so wie in der Woche zuvor Reys Sohn Dominik, nur dass Rey in der Käfigwand statt auf der Matte landete.

Reigns zog Mysterio zurück in den Ring und zwang ihn dann mit einer Variation seines Guillotine Choke zur Aufgabe. Damit nicht genug: Nach dem Sieg - zu dem ihm auch der bislang zögerlich zu ihm eingestellte Neffe Jimmy Uso gratulierte - missfiel es Reigns, dass Mysterio vor seinen Augen wieder auf die Beine kam.

Er nahm den schwer geschundenen Mysterio noch einmal in den Guillotine-Griff, bis er k.o. ging und unterstrich damit seine dominante, seit mittlerweile zehn Monaten andauernde Titelregentschaft (So sieht Rey Mysterio ohne Maske aus).

Die Ergebnisse von WWE Friday Night SmackDown am 18. Juni 2021:

Apollo Crews & Commander Azeez besiegen Big E & Kevin Owens

Battle for the Crown: Shinsuke Nakamura besiegt King Corbin

Angelo Dawkins vs. Otis - No Contest

WWE Universal Title Hell in a Cell Match: Roman Reigns (c) besiegt Rey Mysterio