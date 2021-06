Topstar Roman Reigns hat ein großes, dramatisch inszeniertes Match bei WWE gesprengt - und damit wohl auch seine nächste Titelfehde eingeleitet.

Bei der TV-Show Friday Night SmackDown wurde vergangene Woche die von Reigns argwöhnisch beäugte Jagd von Reigns' Neffen Jimmy und Jey Uso nach den Tag-Team-Titeln von Rey und Dominik Mysterio ins Zentrum gerückt.

Daran knüpfte WWE nun an und inszenierte dabei mehrere Wendungen. Eine davon dürfte auch zu Reigns' nächstem großen Match bei der Veranstaltung Hell in a Cell am 20. Juni führen.

Anzeige

Usos vs. Mysterios endet kontrovers

Reigns eröffnete die Show und setzte die Usos in seiner Funktion als Oberhaupt seines Clans unter Druck: Die beiden hätten einen Titelgewinn garantiert - es sollte ihnen nun nicht einfallen, nicht zu liefern.

hier . Wenn du hier klickst, siehst du Youtube-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von Youtube dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit, alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du Alle Akzeptieren Einmal Akzeptieren

Der "Head of the Table" musste dann aber mitansehen, wie die Usos im Eröffnungsmatch der Show gegen die Mysterios verloren, als Dominik Jimmy einrollte und pinnte.

Das Ende des Matches war kontrovers inszeniert, denn der Ringrichter übersah, dass Jimmys Schultern nicht bis drei auf der Matte blieben, sondern sich vorher gehoben hatten - was Stein des Anstoßes für das sein sollte, was folgte.

hier . Wenn du hier klickst, siehst du Youtube-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von Youtube dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit, alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du Alle Akzeptieren Einmal Akzeptieren

Roman Reigns "not amused"

Reigns stellte die Usos hinter den Kulissen zur Rede und ließ Jimmys Einwand, das er das Match nicht wirklich verloren hätte nicht gelten: Die beiden hätten eine Garantie abgegeben und nicht eingehalten, sie hätten versagt - und sollten das nun besser korrigieren.

hier . Wenn du hier klickst, siehst du Youtube-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von Youtube dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit, alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du Alle Akzeptieren Einmal Akzeptieren

Als zusätzlichen Tiefschlag für die Uso-Zwillinge sprach Reigns Jey als Jimmy an und meinte auf Jeys Berichtigung hin, dass egal sei, wer wer sei, so wie die beiden sich grad präsentieren würden.

Letztlich schafften es die Usos, bei den Showverantwortlichen Adam Pearce und Sonya Deville darauf hinwirken, dass das Match am Ende der Show neu angesetzt wurde - es endete jedoch auch dann ohne klares Ergebnis: Als die Mysterios ihre Finish-Sequenz einleiteten und kurz vor einem diesmal klaren Sieg zu stehen schienen, schritt Reigns ein.

Rey und Dominik Mysterio werden Opfer böser Attacke

Der Universal Champion attackierte Rey und Dominik und prügelte heftig auf die beiden ein, unter anderem mit der stählernen Ringtreppe.

hier . Wenn du hier klickst, siehst du Youtube-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von Youtube dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit, alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du Alle Akzeptieren Einmal Akzeptieren

Jimmy Uso, der seit seinem Verletzungs-Comeback als der Uso dargestellt wird, der mehr auf eigenen Füßen stehen und nicht Lakai wie Jey sein will, gefiel die Szenerie nicht: Er forderte Reigns aus aufzuhören, er gehe zu weit. Als Reigns nicht auf ihn hörte, forderte Jimmy Jey auf, mit ihm den Ring zu verlassen.

Als Reigns Jey drohend anblickte, das bloß bleiben zu lassen, fügte sich Jey - und sah zu, wie Reigns die Mysterios weiter attackierte. Es deutet sich an, dass einer der Mysterios Reigns bei Hell in a Cell herausfordern wird - zumal der Wrestling Observer zuletzt berichtet hatte, dass das ebenfalls wohl vor der Tür stehende Match zwischen Reigns und Jimmy Uso nicht der Plan für HIAC sei.

Die Ergebnisse von WWE Friday Night SmackDown am 4. Juni 2021:

WWE SmackDown Tag Team Title Match: Rey & Dominik Mysterio (c) besiegen The Usos

Carmella besiegt Liv Morgan

King Corbin besiegt Shinsuke Nakamura

Intercontinental Title Match: Apollo Crews (c) besiegt Kevin Owens

WWE SmackDown Tag Team Title Match: Rey & Dominik Mysterio (c) besiegen The Usos durch Disqualifikation