Sind diese Szenen die Hinführung auf das große Ring-Comeback eines vor kurzem noch entlassenen WWE-Stars?

Bei der Dienstagsshow NXT standen verteidigte NXT-Champion Karrion Kross seinen Titel gegen den früheren Gürtelträger Johnny Gargano. Nach dem Match kam es dann zu einer Attacke auf den Ringrichter des Kampfs: Samoa Joe.

Karrion Kross verteidigt Titel - und attackiert Samoa Joe

Während des Matches kam es immer wieder zu Wortgefechten zwischen dem Champion und dem Special Referee, der seit einiger Zeit als Chef-Ordnungskraft von NXT und rechte Hand von General Manager William Regal dargestellt wird.

Gargano war in dem Match letztlich chancenlos und musste nach einem Doomsday Saito und einem Unterarmschlag auf den Hinterkopf die Niederlage einstecken.

Nach dem Match eskalierten die Spannungen zwischen Kross und Joe: Als Joe den Arm des Gewinners hob, starrten sich beide an. Als Joe den Ring verlassen wollte, nahm Kross ihn in seinen Aufgabegriff Kross Jacket. Nach einiger Zeit wurde Joe - selbst ein Spezialist für "submission moves" - bewusstlos und der NXT-Champion ließ von ihm ab.

Lässt WWE einen Mythos verkommen? Heelturn - der SPORT1 Wrestling Podcast: Die aktuelle Folge auf SPORT1, Spotify, Apple Podcasts, Deezer und überall wo es Podcasts gibt!

Führt die Attacke zu einem Match zwischen Kross und Joe? Laut Story ist es Joe untersagt, als aktiver Wrestler zu agieren - und in der Realität hatte Joe zuletzt aufgrund von Kopfverletzungsproblemen nicht die ärztliche Freigabe für Matches bekommen. Seinen letzten Kampf bestritt der 42-Jährige im Februar 2020 im Rahmen seiner Fehde mit der damaligen Gruppierung um "Monday Night Messiah" Seth Rollins bei RAW.

In Interviews hat Joe allerdings deutlich gemacht, dass ein Ring-Comeback sein Ziel ist - womöglich ist er ihm schon näher gekommen.

Auch Adam Cole hat es auf Joe abgesehen

Bereits zuvor hatte Adam Cole kritisch Worte an Joe gerichtet und sich darüber beschwert, wie die "Samoan Submission Machine" in den vergangenen Wochen mit ihm umgegangen war. Er wurde dann allerdings von Bronson Reed unterbrochen, attackiert und verscheucht. In naher Zukunft scheint auch drittes Match zwischen Cole und Erzrivale Kyle O'Reilly auf dem Programm zu stehen. O'Reilly war deutlich darin zu betonen, dass er mit seinem Erzfeind noch nicht am Ende sei.

Die weiteren Highlights:

- In der Frauen Division hat sich Xia Li als Herausforderin auf den NXT-Damentitel positioniert. Nachdem Dakota Kai Ember Moon im Eröffnungsmatch besiegte, forderte sie Raquel Gonzalez heraus, welche akzeptierte. Zudem war auffällig, dass die bei SmackDown debütierten Shotzi (Blackheart) und (Tegan) Nox komplett aus dem Drittkader der WWE verschwunden zu sein scheinen und deren frisch eingeleitete Storys nicht mehr thematisiert wurden.

- RAW-Wrestlerin Mandy Rose feierte eine überraschende Rückkehr zu NXT. Die Tag Team Partnerin von Dana Brooke schaute sich das Match von Sarray und Gigi Dolin aus der Nähe an und hatte später in der Show eine Konfrontation mit dem neuformierten Robert Stone Brand, bei dem nun Franky Monet die Führung übernommen hat (Franky Monet im SPORT1-Interview über ihren Charakter, ihre Ziele und Ehemann John Morrison)

- Das NXT Breakout Tournament begann mit dem Match zwischen dem Japaner Ikemen Jiro und Duke Hudson. Der Gewinner des Turniers erhält ein Titelmatch gegen einen Champion seiner Wahl. Zum Auftakt siegte der neu verpackte Australier Hudson, der als Brendan Vink auch einige Hauptkader-Auftritte hatte und Partner von Shane Thorne war (der dann zum maskierten Slapjack in der Gruppierung Retribution geworden war).

Die Ergebnisse von WWE NXT vom 13. Juli 2021:

Dakota Kai besiegt Ember Moon

Tyler Rust besiegt Bobby Fish

Sarray besiegt Gigi Dolin

Santos Escobar besiegt Dexter Lumis

NXT Breakout Tournament: Duke Hudson besiegt Ikemen Jiro

Kacy Catanzaro & Kayden Carter besiegen Aliyah & Jessi Kamea

NXT-Titelmatch: Karrion Kross (c) besiegt Johnny Gargano