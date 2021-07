Emotionale Rückkehr einer Dauerverletzten Hoffnungsträgerin -und ein spektakulärer Hauptkampf zweier Erzrivalen: Der Great American Bash des NXT-Kaders von WWE hat für jedeMenge Gesprächsstoff gesorgt.

Adam Cole vs Kyle O’Reilly überzeugen erneut

Nachdem sich Adam Cole und Kyle O’Reilly bei NXT Takeover am Wrestlemania-Wochenende in einem Match ohne Regeln bekämpften, ging es dieses Mal rein um Wrestling.

Dass die beiden sich nun seit 12 Jahren kennen und zusammen sowie gegeneinander unzählige Male antraten, war über die gesamte Matchdauer ersichtlich. Beide nutzten die Schwächen des Gegenübers aus und lieferten schnelles und technisch sehr hochwertiges Wrestling.

Adam Cole besiegt O‘Reilly

Die nervenaufreibende heiße Schlussphase des Matches begann mit einem Panama Sunrise, den Cole vom Ringrand aus auf den neben dem Ring stehenden O’Reilly ausführte. Später versuchte Kyle das Match, wie bei NXT Takeover, mit einem Kniesprung vom Ringseil auf den Nacken Coles zu beenden. Dieser konterte allerdings und führte seine Spezialattacke, den Last Shot, aus. Als O’Reilly auskickte, war Cole fassungslos. Also packte er erneut einen Panama Sunrise und Last Shot aus, um das Match für sich zu entscheiden.

Rückkehr von Tegan Nox führt zu Titelwechsel

Candice LaRae und Indi Hartwell mussten ihre NXT Women’s Tag Team Titel gegen Io Shirai und Zoey Stark verteidigen. In einem ausgeglichen und qualitativ hochwertigen Match, kam die Entscheidung erst, durch die Rückkehr einen Langzeitverletzten.

In den letzten Wochen wurden bei NXT immer wieder Clips gezeigt, wie ein Akku geladen wird. Während des Matches um die Titel ging das Licht aus und der Akku war vollständig geladen. Als das Licht an ging, stand Tegan Nox da. Nox, die nach RAW diese Woche bereits ein nicht fürs TV aufgezeichnetes Match bestritten hatte, kam zurück und hatte es auf die Frau abgesehen, die ihr laut Story die Verletzung zugefügt hatte, Candice LaRae.

Geschockt Nox zu sehen, wurde LaRae aus dem Ring befördert. Zoey Stark konnte die Verwirrung nutzen, wendete ihre Spezialattacke an und pinnte Hartwell. Während die neuen Champions feierten, attackierte Tegan Nox Candice LaRae und verfolgte sie durch die Arena.

Tegan Nox verletzte sich letztes Jahr im September bereits zum dritten Mal innerhalb von drei Jahren am Kreuzband.

Die weiteren Highlights

- Im Eröffnungsmatch trafen die Tag Team Champions, MSK, auf die Herausforderer Timothy Thatcher und Tommaso Ciampa. Während MSK mit Schnelligkeit agierte, konterten die Herausforderer alle Aktionen mit harten Aktionen. Als Ciampa seine Spezialattacke, das Fairytale Ending, anwendete und Thatcher Lee daraufhin in den Ankle Lock nahm, sah es nach einem Titelwechsel aus. Nash Carter konnte den Griff jedoch unterbrechen. Die daraus entstehende Verwirrung nutze Wes Lee um Thatcher einzurollen und so die Titel zu verteidigen.

- General Manager William Regal und sein Enforcer Samoa Joe empfangen NXT Champion Karrion Kross und dessen potenzieller Herausforderer Johnny Gargano, im Ring. In diesem Rededuell wurde beschlossen, dass es nächste Woche zum Titelmatch zwischen Beiden kommt. Als Gastringrichter wird dabei Samoa Joe agieren.

- LA Knight konnte den Fanliebling Cameron Grimes in einem Match um den Million Dollar Titel besiegen. Nach einem DDT auf den Titel und Knights Spezialattacke, dem BFT, musste Grimes das Pin einstecken. Dies hat zur Folge, dass Grimes von nun an als LA Knights Butler agieren muss.

Die Ergebnisse von WWE NXT vom 06. Juli 2021:

NXT Tag Team Titelmatch: MSK (c) besiegen Timothy Thatcher & Tommaso Ciampa

Million Dollar Titelmatch: LA Knight (c) besiegt Cameron Grimes

NXT Women’s Tag Team Titelmatch: Io Shirai & Zoey Stark besiegen The Way (Candice LaRae & Indi Hartwell) TITELWECHSEL!!!

Adam Cole besiegt Kyle O’Reilly