vergrößernverkleinern Caster Semenya geht über die 3000 Meter an den Start © Getty Images

Sportinformationsdienst Lesedauer: 2 Minuten teilenE-MailKommentare

Caster Semenya verzichtet in Stanford auf einen Start auf ihrer Spezialstrecke und geht stattdessen über 3000 Meter an den Start. Südafrika will Berufung einlegen.