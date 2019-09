Die meisten Leichtathletik-Disziplinen haben ihren Ursprung in der Antike.

Beim Hürden-Sprint ist das nicht der Fall. Die ersten Hürdenläufe kamen im England der 1830er Jahre auf. Zu Beginn wurden diese Wettkämpfe über 100 Yards ausgetragen, später über 120 Yards.

Diese Strecke wurde in das metrische System übertragen und auf 110m aufgerundet. Bis heute ist dies die gültige Strecke für Hüden-Sprints bei IAAF-Veranstaltungen. Frauen-Wettbewerbe wurden nach dem Ersten Weltkrieg populär, hatten aber lange Zeit keine einheitliche Distanz. Erst während Olympischen Spielen von 1968 legte sich der IAAF auf die 100m als Laufstrecke fest. Das erste internationale Großereignis, bei dem diese Distanz gelaufen wurde, war die Europameisterschaft 1969. Bis dahin waren die 80m als olympische Distanz im Programm.

Bei den Männern feierte der Hürden-Sprint bereits 1896 seine olympische Premiere und wird seitdem unverändert über 110m ausgetragen.

Die aktuellen Weltrekorde im Hürden-Sprint

Männer: 12,80 Sekunden, Aries Merritt (USA), aufgestellt am 7.09.2012 in Brüssel (Belgien)

Frauen: 12,20 Sekunden, Kendra Harrison (USA), aufgestellt am 22.07.2016 in London (Großbritannien)

Meilensteine in der Entwicklung des Weltrekordes

Erster Lauf unter 15 Sekunden (Männer): Als erster Läufer blieb der Kanadier Earl Thomas unter 15 Sekunden. Am 27.07.1920 (in London) blieb die Uhr bei 14,8 Sekunden stehen.

Erster Lauf unter 14 Sekunden (Männer): In den folgenden Jahren verbesserten sich die Zeiten kontinuierlich Richtung 14-Sekunden-Marke. Am 27.08.1936 war es dann soweit. Der US-Amerikaner Forrest Towns blieb in Oslo (Norwegen) mit 13,7 Sekunden erstmals unter dieser Grenze.

Erster Lauf unter 13 Sekunden (Männer): Bis zur nächsten Schallmauer sollte aber viel Zeit vergehen. Vor allem die Einführung der elektronischen Zeitmessung führte dazu, dass die Zeiten wieder nach oben gingen. So hatte der Franzose Guy Drut am 22.08.1975 mit handgestoppten 13,0 Sekunden schon an der Grenze gekratzt, aber mit der elektronischen Zeitmessung dauerte es noch bis zum 19.08.1981, als Renaldo Nehemiah (USA) die Schallmauer durchbrechen konnte. In Zürich (Schweiz) lief er die 110m Hürden in 12,93 Sekunden.

Erster Weltrekord (Frauen): Da im Frauenbereich erst spät eine einheitliche Distanz festgelegt wurde, datiert der erste offizielle Weltrekord über 100m Hürden auch erst vom 20.07.1969. Damals blieb Karin Balzer (ehemalige DDR) in Warschau bei 13,3 Sekunden.

Erster Lauf unter 12,5 Sekunden (Frauen): Auch bei den Damen hat die Einführung der elektronischen Zeitmessung Auswirkung auf die Weltrekordentwicklung genommen. Zuerst blieb die für die ehemalige DDR startende Sprinterin Annelie Ehrhardt am 22.07.1973 in Dresden (hemalige DDR mit 12,3 Sekunden unter der Schallmauer.

Mit der elektronischen Zeitmessung hat sich die Polin Grażyna Rabsztyn mit 12,48 Sekunden (aufgestellt am 10.06.1978 in Fürth/Deutschland) verewigt.

Allgemein Wissenswertes zum Hürden-Sprint