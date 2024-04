Ringer dabei: Halbmarathon-Teams für EM nominiert

Europameister Richard Ringer (Rehlingen) und Marathon-Rekordhalter Amanal Petros (Berlin) führen das deutsche Team für den Halbmarathon bei der EM in Rom (7. bis 12. Juni) an. Insgesamt nominierte der Deutsche Leichtathletik-Verband (DLV) am Freitag zwölf Athletinnen und Athleten für die Titelkämpfe, neben den Entscheidungen bei Frauen und Männern stehen auch zwei Teamwettbewerbe auf dem Programm. In den Olympia-Jahren wird bei einer EM „nur“ der Halbmarathon gelaufen.