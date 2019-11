Der deutsche Weitsprung-Star Markus Rehm ist seiner Favoritenrolle bei der Para-WM der Leichtathleten in Dubai gerecht geworden und hat die sechste deutsche Goldmedaille gewonnen.

Der dreimalige Paralympics-Sieger setzte sich am Mittwoch in der Klasse der Unterschenkelamputierten souverän mit 8,17 m durch und holte seinen fünften WM-Titel in Serie. Neuneinhalb Monate vor den Paralympics in Tokio verwies der Titelverteidiger Dimitri Pavade (Frankreich/7,25) und den Südafrikaner Mpumelelo Mhlongo (7,07) deutlich auf die Plätze zwei und drei.

Der Leverkusener Felix Streng zog dagegen zum zweiten Mal bei der WM gegen Mhlongo knapp den Kürzeren. Bis zum letzten Versuch hatte Streng mit 7,06 auf dem dritten Platz gelegen, ehe er noch um einen Zentimeter verdrängt wurde. Im Finale über 100 m hatten er zeitgleich hinter dem Zweiten Mhlongo Platz drei belegt.

Seinen eigenen Weltrekord (8,48) verpasste Rehm bei Gegenwind um 31 Zentimeter. Jeder seiner vier gültigen Versuche hätten ihm zum Sieg gereicht.