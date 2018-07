Clara, Du kommst gerade aus einem dreiwöchigen Trainingslager aus Südtirol zurück. Hast Du dort die Grundlagen für die neue Saison gelegt?

Clara Klug: Bei den Paralympics 2022 in Peking werden meine Wettkämpfe auf 1500 Metern stattfinden und mit dieser Höhe habe ich bisher noch nicht so viele Erfahrungen gesammelt. Von daher war das Höhentrainingslager die erste Grundlage für hoffentlich erfolgreiche Paralympische Spiele in vier Jahren. Denn bei den diesjährigen Spielen habe ich „Blut geleckt“.

Mit Deinen zwei Bronzemedaillen gibst Du Dich also noch nicht zufrieden?

Klug:Vor einem Jahr war es noch lediglich mein Ziel, an den Paralympics teilzunehmen, wenn möglich erfolgreich. Als ich dann meine erste Medaille gewonnen habe, herrschte bei mir eher Unglaube vor. Die Freude darüber stellte sich eigentlich erst später ein.

Seit diesen Erfolgen stehen Sponsoren bei Dir Schlange?

Klug: Das kann man nicht wirklich sagen. Ich bin sehr dankbar, dass ich einen guten Materialsponsor habe, aber monatlich kommen natürlich viele einzelne Kosten zusammen, die nicht abgedeckt sind. Von daher bin ich sehr froh, dass ich neben der Kader-Förderung über die Deutsche Sporthilfe inzwischen auch das Deutsche Bank Sport-Stipendium bekomme. Das ist eine riesengroße Unterstützung, weil es eine feste, planbare Einnahmequelle ist. Das gibt mir eine große Sicherheit und die Freiheit, meinen Sport überhaupt machen zu können.

Stößt Du mit dem Leistungssport an der Universität auf ausreichend Verständnis?

Klug: Die Ludwig-Maximilians-Universität in München ist eine Partnerhochschule des Spitzensports und auch Vertragspartner des Olympiastützpunktes, von daher funktioniert es einigermaßen gut. Das viel größere Problem für mich ist meine Sehbehinderung. Lehrpersonen haben viel zusätzliche Arbeit, mir Kursmaterialien und Prüfungen für meine Hilfssoftware aufzubereiten oder mir überhaupt digitale Versionen der Materialien zur Verfügung zu stellen. Es hängt sehr vom Willen jeder einzelnen Lehrperson ab.

Wäre das Leben ohne Leistungssport einfacher?

Klug: Der Leistungssport öffnet mir viele Türen. Ich lerne über ihn ganz andere Leute und Länder kennen, neue Dinge werden für mich möglich. Ich habe auch ganz neue Bewegungen erlernt, an die ich mich sonst nie herangetraut hätte, habe gelernt, mich durchzubeißen. Über meinen Sport leiste ich etwas, das andere, nicht behinderte Menschen nicht können. Das gibt mir ein ganz anderes Standing.

Clara Klug studiert Computerlinguistik. © Privat

Wie sieht Dein Alltag aus?

Klug: Eine große Herausforderung ist die Organisation meines Trainings, da mein Guide, Martin Härtl, nicht vom Dienst freigestellt wird. Ich absolviere also zahllose Stunden in München alleine auf dem Laufband und beim Krafttraining. Das Sportart-spezifische Training findet an zwei bis drei Tagen pro Wochen gemeinsam mit Martin statt. Die Uni baue ich so gut es geht drum herum ein. Bisher hat das so gut geklappt, dass ich soeben meine Bachelorarbeit abgegeben habe. Aber das Ganze funktioniert auch nur, weil Martin einen Großteil seines Lebens auf unser gemeinsames Training, Trainingslager und Wettkämpfe ausrichtet.

Wird die Leistung von Begleitläufern Deiner Meinung nach ausreichend gewürdigt?

Klug: Nicht im Geringsten. Das ist auch aktuell ein großes Thema bei uns, das wir auch versuchen ein bisschen voranzutreiben. Wir starten als Team und es ist eine Teamleistung, und das wird leider gar nicht als Solches gesehen. Martin muss unheimlich fit sein, fitter als ich, denn er muss ja neben dem Laufen noch nonstop Kommandos geben, sich umschauen, sich nach mir orientieren, die Strecke im Blick haben. Dass wir gemeinsam eine tolle Leistung bringen, versuchen wir aktuell in den Fokus zu rücken.

