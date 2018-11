Schock für den FC Bayern! Mittelfeldspieler Thiago fällt mit einer Bänderverletzung lange aus.

Nach den Dienstags-Partien mit den Bayern steht auch der Mittwoch ganz im Zeichen des DFB-Pokals.

Nachdem sich die Münchner gegen Rödinghausen in die zweite Runde gequält hat, müssen heute auch der BVB und Schalke antreten. Auf die Borussia wartet mit Union Berlin die einzige noch ungeschlagene Mannschaft der zweiten Liga. Auch für die wenig treffsicheren Schalker wird es nicht einfach. Sie müssen zum 1. FC Köln.

Endlich geht es auch in der Volleyball-Bundesliga der Frauen wieder rund. SPORT1 überträgt den ersten Spieltag mit der Partie VC Wiesbaden vs. SC Potsdam.

Das ist passiert

- Thiago fehlt wochenlang

Mittelfeldspieler Thiago fällt mit einen Riss des vorderen Außenbandes sowie der Gelenkkapsel im linken Sprunggelenk aus. Die Ausfallzeit werde laut Klubmitteilung einige Wochen betragen. (Zum Bericht)

- Neymar droht lange Haftstrafe

Neymar drohen bei seinem Korruptions- und Betrugsprozess in Spanien bis zu sechs Jahre Haft. Die mögliche Gefängnisstrafe geht aus einem Bericht des zuständigen Richters Jose Maria Vazquez Honrubia hervor, welcher der Nachrichtenagentur AFP vorliegt. (Zum Bericht)

- Ultras-Experte: Geduld lässt nach

Die Fan-Krawalle in Dortmund hätten laut Ultras-Experte Christoph Ruf verhindert werden können. Bei SPORT1 spricht er über die Hintergründe des Eklats. (Zum Interview)

- Trade-Beben wirbelt die NFL durcheinander

Die Rams und die Redskins verstärken zur Trade-Deadline ihre Defenses mit namhaften Neuzugängen. Philly und Houston schnappen sich Receiver-Stars. (Zum Bericht)

Das passiert heute noch

- DFB-Pokal: BVB und Schalke müssen ran

Borussia Dortmund empfängt Union Berlin und möchte den Rückenwind aus der Liga mit in den DFB-Pokal nehmen. Dazu kommt es zu zwei Duellen zweier Bundeligisten. Mönchengladbach und Leverkusen treffen sich zum Rheinderby und RB Leipzig mit Ralf Rangnick trifft auf Hoffenheim und den nächsten RB-Coach Julian Nagelsmann. (20.45 Uhr im LIVETICKER)

- League Cup: London-Derby in England

In England findet das Achtelfinale im League Cup statt. Das Spiel des Tages ist das Londoner Derby zwischen West Ham und Tottenham. (20.45 Uhr im LIVETICKER) Für Arsenal und Mesut Özil geht es gegen Blackpool.

- Copa del Rey: Erstes Real-Spiel nach Trainer-Entlassung

Und auch in Spanien ist Pokal angesagt. Im Copa del Rey will Real Madrid nach der Entlassung von Julen Lopetegui endlich wieder zurück in die Erfolgsspur. (19.30 Uhr im LIVETICKER) UD Melilla sollte da der richtige Gegner sein für die Königlichen. Der FC Barcelona reist zu CD Leonesa.

Das sollten Sie sehen

- Volleyball-Bundesliga der Frauen LIVE auf SPORT1

Die Volleyball-Bundesliga der Frauen startet in die neue Saison. Zum Auftakt stehen sich der VC Wiesbaden und SC Potsdam gegenüber. (VC Wiesbaden gegen den SC Potsdam am Mittwoch, 31. Oktober, LIVE ab 19 Uhr)

- Copa Sudamericana: Montevideo empfängt Fluminense

Ab 23.25 Uhr gibt es auf Sport1+ Spitzenfußball aus Südamerika. Übertragen wird das Rückspiel des Viertelfinals der Copa Sudamericana zwischen FC Fluminense (BRA) und Nacional Montevideo (URU) live. Vorher wird ab 21.40 Uhr das Hinspiel wiederholt. (Copa Sudamericana: FC Fluminense - Nacional Montevideo ab 23.25 Uhr, LIVE auf SPORT1+)

Das Video-Schmankerl

Im Video: So ärgerte Viertligist Rödinghausen die Bayern

Der FC Bayern müht sich gegen den SV Rödinghausen in die nächste Runde des DFB-Pokal. Alles zum DFB-Pokal in der Volkswagen Pokalfieber-Webshow.