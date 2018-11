Schach-WM 2018: Zeitplan, Modus & Infos zu Carlsen vs. Caruana

Vom 9. bis 28. November steigt in London die Schach-WM 2018. Das Duell steigt in "The College", einem altehrwürdigen Gebäude im Herzen der Stadt.

Der amtierende Schachweltmeister Magnus Carlsen erwartet seinen Herausforderer Fabiano Caruana. Caruana setzte sich im März bei einem Kandidatenturnier in Berlin gegen sieben Kontrahenten durch und sicherte sich damit das Recht, Carlsen herauszufordern.

Der Gewinner der Schach-Weltmeisterschaft 2018 darf den Titel Schachweltmeister für zwei Jahre tragen.

Der in Miami geborene Caruana, hat die Möglichkeit, als erster US-Weltmeister seit 43 Jahren in die Fußstapfen von Bobby Fischer zu treten.

Bei diesem Vorhaben wird jedoch Magnus Carlsen, der vielleicht beste Schachspieler aller Zeiten, mehr als nur ein Wörtchen mitzureden haben. Der Norweger führt die Weltspitze im Schachsport seit 2011 an und musste den Weltmeistertitel seit seinem ersten WM-Erfolg im Jahr 2013 nicht mehr abgeben.

SPORT1 fasst die wichtigsten Infos für die Schach-WM 2018 zusammen:

Schach-WM 2018: Wie ist der Modus?

Die Schach-Weltmeisterschaft 2018 ist ein Zweikampf zwischen dem amtierenden Weltmeister Magnus Carlsen und seinem Herausforderer Fabiano Caruana. Der Weltmeister wird über maximal 13 Runden ermittelt.

Dabei nutzen die beiden Schachspieler abwechselnd die weißen und die schwarzen Steine. Es werden immer zwei Schach-Partien hintereinander an zwei Tagen gespielt, dann folgt ein Ruhetag. Ab der 10. Runde folgt immer ein anschließender Ruhetag.

Die Bedenkzeit beträgt 100 Minuten für die ersten 40 Züge. Danach liegt die Bedenkzeit bei 50 Minuten für die darauffolgenden 20 Züge und 15 Minuten extra für den Rest der Schachpartie. Remis-Angebote sind erst nach dem 30. Zug vom Spieler der schwarzen Steine möglich.

Wer eine Partie gewinnt, bekommt einen Punkt, bei einem Unentschieden erhält jeder Spieler einen halben Punkt. Wer als erster 6,5 Punkte erreicht, ist neuer Schachweltmeister. Sollte es nach den 12 Spielen unentschieden stehen, gibt es am Folgetag einen Tiebreak.

Zeitplan der Schach-WM 2018:

Freitag, 9. November – 1. Runde

Samstag, 10. November – 2. Runde

Sonntag, 11. November – Ruhetag

Montag, 12. November – 3. Runde

Dienstag, 13. November – 4. Runde

Mittwoch, 14. November – Ruhetag

Donnerstag, 15. November – 5. Runde

Freitag, 16. November – 6. Runde

Samstag, 17. November – Ruhetag

Sonntag, 18. November – 7. Runde

Montag, 19. November – 8. Runde

Dienstag, 20. November – Ruhetag

Mittwoch, 21. November – 9. Runde

Donnerstag, 22. November – 10. Runde

Freitag, 23. November – Ruhetag

Samstag, 24. November – 11. Runde

Sonntag, 25. November – Ruhetag

Montag, 26. November – 12. Runde

Dienstag, 27. November – Ruhetag

Mittwoch, 28. November – ggf. Tie-Break