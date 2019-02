Sie beeindrucken, sie stechen hervor, sie sorgen für eine Veränderung: Beim Made for More Award 2019 zeichnete SportScheck besondere Persönlichkeiten aus der Welt des Sports aus. SPORT1 hat die Gala aus der "ziegelei101" in Ismaning live übertragen.

Wenige Monate nach ihrem schweren Unfall in der Formel 3 bekam Sophia Flörsch den Award in der Kategorie "Pioneer". Die Begründung dafür: Die junge Automobilrennfahrer wurde durch ihren Kämpferwillen zu einem Vorbild - nicht nur für Sportler. "Pioniere gehen neue Wege, die bis dahin für andere im Verborgenen lagen", so die Beschreibung der Kategorie von SportScheck.

Tom Belz als "Explorer" ausgezeichnet

Auch der Gipfelstürmer Tom Belz wurde bei der Gala ausgezeichnet. Er bekam einen Made for More Award in der Kategorie "Explorer". Der Preis geht an Menschen, "die immer nach Neuem und Unbekannten suchen. Sie lassen sich nichts einreden, setzenh sich selbst keine Grenzen und gehen immer weiter."

Die bewegende Rede für den Belz, dessen linkes Bein amputiert ist, hielt Sophia Thomalla. Auch Sänger Bill Kaulitz und Model Sara Nuru waren unter den prominenten Gästen.

Sophia Thiel hält Rede für sich selbst

Für einen Lacher sorgte die Auszeichnung von Fitness-Vorbild Sophia Thiel, die eine Laudatio auf sich selbst hielt, ohne davon zu wissen. Moderator Steven Gätjen zeigte ihr den Briefumschlag mit dem Gewinner erst, nachdem sie schon eine Rede für den Gewinner gehalten hat.

Die Auszeichnung "Hero" - Held - ging zum Schluss an Schwimmerin Yusra Mardini, die als syrischer Flüchtling nach Deutschland kam und 2016 an den Olympischen Spielen teilgenommen hatte.