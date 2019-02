Während Gladbachs Titeltraum wohl geplatzt ist, muss der BVB beim 1. FC Nürnberg im Duell mit den Bayern nachziehen. Kevin Durant führt das "Team LeBron" im All-Star Game der NBA zum Sieg, die Eisbären Berlin feiern einen wichtigen Erfolg im Kampf um die DEL-Playoffs.

Das ist passiert

- NBA: Durant führt "Team LeBron" zum Sieg

Krachende Dunkings und spektakuläre Dreier. Auch das All-Star Game 2019 in Charlotte lieferte wieder viele spektakuläre Szenen. Am Ende der Partie konnte "Team LeBron" mit 178:164 den Sieg über "Team Giannis" verbuchen. (Zum Bericht)

- Bayer feiert vierten Sieg in Folge

Unter dem neuen Trainer Peter Bosz geht die Aufholjagd von Bayer Leverkusen Richtung Champions-League-Plätze unvermindert weiter. Mit dem hochverdienten 2:0 (1:0) im 30. Westderby gegen den zuletzt starken Aufsteiger Fortuna Düsseldorf feierte die Werkself ihren vierten Ligasieg in Folge. (Zum Bericht)

- Gladbachs Titeltraum wohl geplatzt

Borussia Mönchengladbach rettet kurz vor Schluss ein Unentschieden bei Eintracht Frankfurt, verliert aber weiter an Boden. Die Chancen auf den Titel sinken auf ein Minimum. (Zum Bericht)

- Skandalspiel in Italiens 3. Liga

In Italiens 3. Liga hat der Klub Pro Piacenza mit einem absurden Auftritt für einen handfesten Skandal gesorgt. Zum Meisterschaftsspiel der Serie C beim AC Cuneo schickte Piacenza zum Anpfiff nur sieben Spieler aufs Feld. Als wäre dies nicht genug setzte sich die Truppe aus Jugendspielern zusammen. (Zum Bericht)

- Eisbären siegen - München oben dran

Am 47. Spieltag der DEL feiern die Eisbären Berlin einen immens wichtigen 6:3-Erfolg gegen die Krefeld Pinguine und holen sich wichtige Punkte im Kampf um die Playoffs. (Zum Bericht)

- Erster PDC Titel für Durrant

Glen Durrant hat bei der Players Championship vier in Wigan seinen ersten PDC-Titel gewonnen. Im Finale ließ er Dimitri van den Bergh mit 8:3 keine Chance. (Zum Bericht)

- DSV mit nächstem Podestplatz

Die deutschen Biathleten haben zum Abschluss des Weltcups in Soldier Hollow/USA mit einem weiteren Podestplatz noch einmal Selbstvertrauen für die WM in knapp drei Wochen getankt. Die Mixed-Staffel in der Formation Erik Lesser (Frankenhain), Benedikt Doll (Breitnau), Franziska Hildebrand (Clausthal-Zellerfeld) und Vanessa Hinz (Schliersee) lief nach 2x7,5 und 2x6 km auf den zweiten Rang. (Zum Bericht)

- Mbappes Traumtor rettet PSG-Sieg

Paris St. Germain marschiert in der Ligue 1 auch ohne seine beiden verletzten Stürmerstars Neymar und Edinson Cavani weiter der erfolgreichen Titelverteidigung entgegen. Die Mannschaft von Trainer Thomas Tuchel siegte am 25. Spieltag 1:0 (0:0) beim Rekordmeister AS St. Etienne. (Zum Bericht)

- Navratilova gegen Testosteron-Regel

Martina Navratilova (62) unterstützt die zweimalige 800-m-Olympiasiegerin Caster Semenya (28) bei ihrem Vorgehen gegen die neue "Testosteron-Regel" in der Leichtathletik. (Zum Bericht)

Das passiert heute

Bundesliga, 22. Spieltag: Dortmund muss zum Tabellenschlusslicht

Nach der bitteren CL-Pleite bei Tottenham Hotspur muss sich Borussia Dortmund jetzt schnell aufrappeln und wieder auf die Bundesliga konzentrieren. Beim 1.FC Nürnberg zählt nichts anderes als ein Sieg, sonst wäre Bayern München nur noch zwei Punkte hinter den Dortmundern. (Bundesliga, 22. Spieltag: 1.FC Nürnberg - Borussia Dortmund, ab 20.30 Uhr im SPORT1-Liveticker)

- FA Cup, 5. Runde: FC Chelsea - Manchester United

In der 5. Runde des FA Cups kommt es zum Aufeinandertreffen der Spitzenteams FC Chelsea und Manchester United. Nachdem die Traditionsteams mit der Meisterschaft wahrscheinlich nichts zu tun haben, ist der FA Cup eine große Chance, diese Saison trotzdem einen Titel zu gewinnen. (FA Cup, 5. Runde: FC Chelsea - Manchester United, ab 20.30 Uhr im SPORT1-Liveticker)

- Serie A, 24. Spieltag: AS Rom empfängt den FC Bologna

Der AS Rom braucht gegen den FC Bologna unbedingt einen Sieg, um nicht den Anschluss an die Champions League-Plätze zu verlieren. Mit einem Sieg wäre die Roma wieder auf einen Punkt an den AC Mailand auf Rang vier herangerückt. Der FC Bologna hingegen ist unter Siegzwang im Abstiegskampf. (Serie, 24. Spieltag: AS Rom - FC Bologna, ab 20.30 Uhr im SPORT1-Liveticker)

Das müssen Sie sehen

- Bundesliga Aktuell

"Bundesliga Aktuell" präsentiert die aktuellen Themen aus der Bundesliga und 2. Bundesliga, dem internationalen Fußball sowie aus weiteren populären Sportarten. (Bundesliga Aktuell, ab 19.30 Uhr LIVE auf SPORT1 im FREE-TV und LIVESTREAM)

- NHL: Calgary Flames - Arizona Coyotes

Die stärkste Eishockey-Liga der Welt live auf SPORT1+: Der Pay-TV Sender überträgt in der Spielzeit 2018/19 ausgewählte Partien live, darunter als krönenden Abschluss alle Begegnungen der Stanley Cup Finals im Best-of-Seven-Modus. (NHL: Calgary Flames - Arizona Coyotes, ab 22.00 Uhr LIVE auf SPORT1+)

- Goooal! - Das internationale Fußball Magazin

In Goooal! - Das internationale Fußball-Magazin gibt es die Highlights, die packendsten Duelle und schönsten Treffer aus den internationalen Ligen zu sehen. (Goooal! - Das internationale Fußball-Magazin, ab 23.00 Uhr LIVE auf SPORT1 im FREE-TV und LIVESTREAM)

- 3. Liga Pur - 24. Spieltag

3. Liga Pur bietet die Highlights der Spiele der 3. Liga. Der 24. Spieltag stand ganz im Zeichen des Südwest-Derbys zwischen dem Karlsruher SC und dem 1. FC Kaiserslautern. (3. Liga Pur, ab 23.30 Uhr LIVE auf SPORT1 im FREE-TV und LIVESTREAM)

Das Video-Schmankerl

Das U17-Revierderby wird zur Show von Youssoufa Moukoko. Das 14-Jährige Wunderkind glänzt mit zwei Toren und einem fantastischen Dribbling.