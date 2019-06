Die deutsche U21 steht nach einem umkämpften Remis gegen Österreich im Halbfinale der UEFA U21 EM 2019. Bei der Frauen-WM kommt es während des Spiels von Kamerun gegen England zu unglaublichen Szenen. Und der Montag ist auch schon wieder vollgepackt mit Fußball-Action.

Zudem kämpfen die deutschen 3x3-Basketballerin bei den European Games um den Einzug in das Finale.

SPORT1 präsentiert zwei Mal am Tag das Wichtigste für Ihren Sport-Tag komprimiert zusammengefasst.

Anzeige

Morgens liefern wir Ihnen die wichtigsten News aus der Nacht, blicken auf die Highlights des Tages voraus und sagen Ihnen, was Sie bei uns im TV und Digital nicht verpassen sollten. Am Abend fassen wir das wichtigste Geschehen des bisherigen Tages für Sie zusammen. Viel Spaß damit!

Das ist passiert

- UEFA U21 EM 2019: U21 mit Remis ins Halbfinale

Nach den beiden überzeugenden Auftritten gegen Dänemark und Serbien tut sich das DFB-Team gegen Österreich deutlich schwerer. Dank eines Traumtors steht unter dem Strich aber trotzdem der Gruppensieg (Zum Bericht).

- Frauen-WM: Videobeweis-Wahnsinn bei Kamerun-Spiel

Beim WM-Achtelfinale zwischen Kamerun und England spielen sich dramatische Szenen ab. Weil sie mit den Entscheidungen des Videoassistenten nicht leben können, verweigern Kameruns Spielerinnen den Anstoß (Zum Bericht).

- Copa América: Erster Sieg für Messi

Lionel Messi steht mit Argentinien im Viertelfinale der Copa. Im letzten Gruppenspiel setzt sich das Team um den Superstar des FC Barcelona knapp gegen Katar durch. (Zum Bericht).

- Hoeneß spricht zu Flick und Hummels

Der Bayern-Boss erklärt, warum der Verkauf von Mats Hummels zu Borussia Dortmund die richtige Entscheidung war und was sich die Münchner vom neuen Co-Trainer Hansi Flick versprechen (Zum Bericht).

- Basketball-Bundesliga: FC Bayern krönt sich zum Meister

Sweep! Der FC Bayern Basketball holt den dritten Sieg im Playoff-Finale der BBL und verteidigt damit seinen Meistertitel aus dem Vorjahr. Die Entscheidung fällt nach einer dramatischen Verlängerung (Zum Bericht).

- Formel 1: Hamilton-Gala frustriert Vettel

Nächstes Rennen, nächster Sieg: Lewis Hamilton triumphiert auch beim Frankreich-GP. Ferrari-Star Sebastian Vettel muss zähneknirschend seine Chancenlosigkeit einräumen (Zum Bericht).

Das wird passieren

- Frauen-WM: USA, Spanien und Schweden im Einsatz

Bekommen die Topfavoritinnen aus den USA endlich ihren ersten Härtetest? Das Team um Superstar Alex Morgan trifft um 18 Uhr auf den deutschen Gruppengegner Spanien. Im zweiten Spiel des Tages treffen die Schweden auf Kanada (21 Uhr). Beide Spiele gibt bei SPORT1 im LIVETICKER.

Das müssen Sie heute sehen

- UEFA U21 EM 2019: Showdown in Gruppe C

Frankreich oder Rumänien, nur eine der beiden Mannschaften kann den Gruppensieg holen. Beide Teams haben vor dem dritten und letzten Gruppenspiel sechs Punkte auf dem Konto. Im Parallelspiel treffen die bereits ausgeschiedenen Engländer auf Kroatien (UEFA U21 EM 2019: Frankreich - Rumänien und England - Kroatien am Mo., um 21 LIVE im TV auf SPORT1 und im LIVESTREAM).

- European Games live

Tag vier steht auf dem Programm und bei den Spielen in Minsk wartet auch heute wieder ein vollgepacktes Programm. Ein echtes Highlight: Deutschland kämpft im 3x3-Baseketball um das Finale. Und auch im Jodo werden am Montag wieder Medaillen vergeben. Das alles und noch einige hochkarätige Wettbewerbe mehr sehen Sie schon ab 8 Uhr morgens LIVE im TV auf SPORT1 und im LIVESTREAM.

- Bundesliga Aktuell

Gleich drei Mal am Tag liefert das Team von Bundesliga Aktuell am Montag Updates rund um den Fußball. Daran ändert auch die Sommerpause nichts. Um 15, 16 und 18 Uhr gibt es in der Livesendung zudem alle wichtigen Highlights von den European Games in Minsk im TV auf SPORT1 und in LIVESTREAM.

Das Video-Schmankerl des Tages