Anna Schell hat der Erfolgsgeschichte des Deutschen Ringer-Bundes (DRB) bei der WM in Kasachstan ein weiteres Kapitel hinzugefügt. Die 26-Jährige vom SC Unterföhring erreichte am Donnerstag in der Klasse bis 68 kg das Halbfinale und bescherte dem DRB damit bereits das fünfte Ticket für die Olympischen Spiele im kommenden Jahr in Tokio.

"Es wäre vermessen gewesen, im Vorfeld der WM von fünf Plätzen zu träumen", sagte DRB-Präsident Manfred Werner, der zwei bis drei Tickets als Ziel ausgegeben hatte, dem SID: "Ich muss allen Beteiligten für diese Leistungen ein Lob aussprechen."

Im Gegensatz zu Schell haben Horst Lehr (57 kg) und Alexander Semisorow (65 kg) Niederlagen im Viertelfinale kassiert. Sie müssen darauf hoffen, dass ihre Bezwinger am Nachmittag das Finale erreichen. Nur so hätten die Deutschen über den Umweg der Hoffnungsrunde am Freitag die Chance auf den Einzug ins kleine Finale. Damit wäre die Olympia-Qualifikation verbunden. Luisa Niemesch (62 kg) kann nach ihrer frühen Niederlage nicht mehr darauf hoffen.

Neben Schell (im Halbfinale gegen die US-Amerikanerin Tamyra Mensah) kämpft am Nachmittag die frühere Weltmeisterin Aline Rotter-Focken um Bronze in der Klasse bis 76 kg. Vor Rotter-Focken und Schell hatten bereits die Griechisch-Römisch-Spezialisten Frank Stäbler (67 kg), Denis Kudla (87 kg/beide Bronze) und Eduard Popp (130 kg/Platz fünf) Olympia-Tickets für den DRB geholt.