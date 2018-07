Motorsport-Talent Maximilian Günther ist in seiner ersten Formel-2-Saison zum vierten Mal in die Punkte gefahren.

Der 21-Jährige vom britischen Arden-Team wurde zum Auftakt des siebten Rennwochenendes im englischen Silverstone am Samstag Achter und sicherte sich damit zugleich die Pole Position für das Sprintrennen am Sonntag (ab 10.15 Uhr LIVE im TV auf SPORT1+). Dann starten die besten Acht des ersten Laufs in umgekehrter Reihenfolge.

Alexander Albon (Thailand/DAMS) feierte seinen zweiten Saisonsieg vor dem Briten George Russell (ART), der nebenbei Ersatzfahrer beim Formel-1-Team Mercedes ist. Russell baute damit seine Führung in der Gesamtwertung aus, da Verfolger Lando Norris (Großbritannien/Carlin) nach einem misslungenen Boxenstopp weit zurückfiel und das Rennen letztlich als Zehnter beendete.

Günther auf dem Vormarsch

Günther verbesserte sich in der Gesamtwertung um eine Position auf den 14. Rang.

Im Rahmen des Großen Preises von Deutschland in Hockenheim (22. Juli) finden keine Formel-2-Rennen statt, die Nachwuchsserie geht erst anschließend in Budapest (28./29. Juli) wieder gemeinsam mit der Formel 1 an den Start.