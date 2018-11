Der schlimme Unfall der 17 Jahre alten Rennfahrerin Sophia Flörsch hat am Sonntag die Motorsport-Welt geschockt. Die Münchnerin wurde beim Weltfinale der Formel 3 in Macau mit ihrem Wagen beinahe ungebremst in einen Begrenzungszaun und anschließend in ein Kamerapodest am Streckenrand katapultiert.

Wie geht es Sophia Flörsch? Wie kam es zu dem Unfall? SPORT1 sprach mit Flörschs Teamchef Frits van Amersfoort und beantwortet die wichtigsten Fragen.

Wie geht es Sophia Flörsch?

Am Montag wurde Flörsch in China mehrere Stunden operiert. Die Verletzung, die sie erlitten hat, ist doch schlimmer als befürchtet. Nach Auskunft von Frits van Amersfoort erlitt Flörsch einen Bruch der Rückenwirbelsäule.

Noch ist unklar, ob Flörsch bleibende Schäden davonträgt. "Wir haben natürlich die Hoffnung, dass alles wieder gut wird", sagte van Amersfoort SPORT1.

"So wie sich uns der Unfall darstellt, hatte sie noch Glück, dass sie mit dem Auto rückwärts eingeschlagen ist", erklärte van Amersfoort weiter: "Motor und Getriebe haben sie etwas geschützt. Auch der Fangzaun hat wohl etwas Energie aufgefangen."

Nur wenige Meter vor der Anbremszone war Flörsch noch mit 276,2 Stundenkilometern gemessen worden.

Am Sonntag hatte Flörsch selbst aus dem Krankenhaus getwittert: "Ich wollte alle wissen lassen, dass es mir gut geht, ich werde am Montagmorgen operiert."

Vier weitere Personen, darunter der Pilot Sho Tsuboi, der mit Flörsch kollidiert war, erlitten Verletzungen. Der Japaner klagte über Schmerzen im Lendenwirbelbereich und wurde in der Klinik untersucht.

Zwei Fotografen und ein Streckenposten mussten ebenfalls behandelt werden: Ein Betroffener erlitt einen Riss der Leber, ein weiterer eine Fraktur des Oberkiefers und der Dritte eine Gehirnerschütterung.

Wie kam es zu dem Unfall?

"Es ist wohl so, dass ihr Vordermann Geschwindigkeit weggenommen hat. Sophia ist aufgefahren, dabei ist die Aufhängung ihres linken Vorderrades gebrochen. Dadurch hatte sie natürlich auch keine Möglichkeit mehr, zu bremsen", erklärte van Amersfoort den Vorfall.

Flörsch krachte schließlich zunächst in eine Mauer, ihr Wagen drehte sich und sie schoss rückwärts über die Strecke, ehe sie in der Lisboa-Kurve das Auto eines weiteren Piloten traf und dadurch in die Luft geschleudert wurde.

Unklar ist, ob der vor Flörsch fahrende Jehan Daruvala seine Geschwindigkeit wegen einer Gelbphase verringert hatte.

Mick Schumachers chinesischer Teamkollege Guan Yu Zhou, der vor dem Unfall hinter Flörsch fuhr, will gelbe Warnlampen gesehen haben und sprach von einem "Organisationsfehler".

Der Internationale Automobilverband FIA ermittelt, hat unter anderem die Bordkameras von Flörschs Wagen beschlagnahmt, um weitere Klarheit in den Unfallhergang zu bringen.

Wieso wird in Macau überhaupt noch gefahren?

Der Guia Circuit von Macau ist ein Stadtkurs, der wegen seiner engen Auslaufzonen berühmt und berüchtigt zugleich ist.

"Ein Risiko besteht immer, aber in Macau sind die Auswirkungen bei einem Unfall meistens schlimmer als auf anderen Kursen", sagte van Amersfoort, fügte aber auch hinzu: "Die Fahrer lieben diese Strecke."

Lange Geraden und 19 scharfe Kurven machen die Strecke in Kombination mit der geringen Breite sehr gefährlich. Denn: Kracht ein Auto in die Reifenstapel und schleudert in die Fahrbahn zurück, kommt es fast immer zu Massenkarambolagen mit den folgenden Fahrzeugen.

Für Motorradfahrer ist die Strecke noch gefährlicher. Seit 1973 starben in Macau acht Motorradfahrer, letztes Todesopfer war im vergangenen Jahr der Ire Daniel Hegarty.

-----

Lesen Sie auch:

FIA ermittelt nach Flörschs Unfall

Skandalpilot flüchtet vor Polizei