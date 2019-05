Glück im Unglück für Sorg Rennsport: Auf dem Rückweg vom Hockenheimring hat der Transporter des Teams Feuer gefangen. Der LKW-Fahrer musste zur Beobachtung für eine Nacht ins Krankenhaus, konnte dieses nach einer Nacht aber wieder verlassen.

Das Team bestätigte zudem gegenüber 'Motorsport-Total.com', dass kein Fahrzeug betroffen war, das beim 24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring eingesetzt werden soll. Betroffen waren ein BMW M240i Racing und ein BMW 325i E90.

"Eigene Löschversuche blieben leider erfolglos, aber die schnell anrückende Feuerwehr konnte schlimmeres verhindern und den Brand schnell löschen", heißt es in einem Facebook-Statement des Teams. "Ein Fahrzeug ist am Heck stärker beschädigt, das andere 'nur' dreckig. Vielen Dank an unsere Teammitglieder für die schnelle Bergung/Rettung."

Viele Schäden bereits repariert

Nachdem der Schock überstanden ist, ist nun anpacken angesagt. "Ich bin sehr dankbar, dass die Jungs in die Hände gespuckt haben und schon fleißig bei der Reparatur sind", sagt Benjamin Sorg gegenüber 'Motorsport-Total.com'.

Sorg Rennsport gehört zu den größten Teams am Nürburgring und setzte in der bisherigen VLN-Saison bis zu neun Fahrzeuge von BMW, Audi und Porsche in diversen Klassen Serienwagen- und Cup-Klassen sowie der GT4-Kategorie SP10 ein. Das Team von Benjamin und Daniel Sorg ist Teil des Mittelbaus der VLN zwischen den GT3- und Privatteams.

Zuletzt machte das Team mit einer Spaß-Aktion auf sich aufmerksam, als man einen neuen offiziellen Nordschleifen-Rekord für Tuk-Tuk-Fahrzeuge aufstellte. Rekordzeit: 31:49.46 Minuten.

