Motorrad-Star Aleix Espargaró: Mehr denn je für Barça trotz harter Zeiten

Neben den Motorrädern bietet Aleix Espargaró auch einen interessanten Fußballblick, insbesondere auf seinen geliebten FC Barcelona. Der Aprilia-Fahrer hat seine Analyse für AS in der Pressekonferenz von Jerez gemacht und ist begeistert davon, dass Xavi auf der Trainerbank bleibt, unabhängig davon, dass er im Januar sagte, er würde am Ende der Saison gehen.

Auf die scherzhafte Frage, ob er weiterhin Barça-Fan ist, nachdem die letzte Woche für die "Cules" so hart war, antwortet er entschieden: "Mehr denn je. Man wird entweder als Madrid- oder Barça-Fan geboren und wächst damit auf. Ich liebe den Verein, ich liebe das Wappen, und wenn die Zeiten hart sind, müssen die Fans am meisten unterstützen. Barça befindet sich in einer Übergangsphase, in der wir mehr denn je gebraucht werden. Ich stehe voll und ganz hinter Barça und bin froh, dass Xavi bleibt."