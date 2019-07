Porsche hat es endlich geschafft und zum ersten Mal seit 2010 die 24 Stunden von Spa-Francorchamps gewonnen. Es ist das erste Mal, dass es Porsche in der GT3-Ära des Rennens gelingt. GPX Racing setzte sich am Ende der Hatz mit den Fahrern Kevin Estre, Richard Lietz und Michael Christensen auf dem Circuit de Spa-Francorchamps durch.

Der zweite Platz ging nach einem 5-Minuten-Sprint nach dem letzten Safety-Car an den Rowe-Porsche #998 von Fred Makowiecki, Patrick Pilet und Nick Tandy. Das Podium komplettierten die Polesetter im Black-Falcon-Mercedes #4: Maro Engel, Yelmer Buurman und Luca Stolz.

Das Rennen stand ganz im Zeichen des Wetters. Schon der Start erfolgte hinter dem Safety-Car. Es folgte eine längere Trockenphase, bevor nach Einbruch der Nacht erneut Regen einsetzte. Nach Mitternacht trocknete es kurz ab, ab 3 Uhr gab es dann monsunartige Regenfälle, die für eine Unterbrechung von fast sechs Stunden sorgten.

Zwischen 5:45 und 11:30 Uhr war Pause angesagt, bevor für fünf Stunden neu gestartet wurde. In diesem Sprint fiel dann bei erst feuchter, dann abtrocknender Strecke die Entscheidung.

Die entscheidenden Minuten für das Rennen gab es bereits zwei Stunden vor Schluss: In einem Dreikampf zwischen dem GPX-Porsche, dem Black-Falcon-Mercedes und dem WRT-Audi #1 (Frijns/N. Müller/Rast) ging Kevin Estre zunächst in Les Combes außen herum am sonst bärenstarken Maro Engel vorbei.

Nur wenige Minuten später drehte sich an selber Stelle Nico Müller im Audi #1 weg und machte den Weg frei. Dabei schlug er rückwärts in den Reifenstapel ein, konnte das Rennen aber fortsetzen. Nach dem vorletzten Restart 5 minuten vor Schluss wurde Rene Rast durch den Dinamic-Porsche #54 (Bachler/Rizzoli/Ashkanani) in einer Dreierkollision aus dem Rennen gerissen, der dadurch selbst einen elften Platz verlor.

Als Estre sich an der Spitze konsolidiert hatte, richtete sich ein weiterer Regenspezialist auf Rang zwei ein: Nick Tandy setzte in der #998 Maro Engel in einem harten Kampf über mehrere Kurven hinweg durch und übernahm Platz zwei.

Der Abstand schien zunächst zu groß, als dass sich eine Attacke auf die Spitze noch gelohnt hätte. Doch eine Viertelstunde vor Schluss brachte eine FCY mit anschließendem Safety-Car aufgrund eines Abflugs des Modena-Porsches #16 (Shen/Descombes/Simonsen/Beche) die Spitze wieder zusammen. Der anschließende Restart brachte eine weitere FCY-/SC-Phase durch besagte Dreierkollision hervor. Estre konnte Tandy aber auch im 5-Minuten-Sprint hinter sich halten.

Weitere Audis wären in der Lage gewesen, das Rennen zu gewinnen, stellten sich aber selbst ein Bein. Als bester Ingolstädter Vertreter kam der Sainteloc-R8 #25 (Winkelhok/Vervisch/Haase) kam auf Platz vier. Hier ging eine mögliche Siegchance durch eine Durchfahrtsstrafe in der Nacht flöten.

Die Top 10 komplettierten der Rowe-Porsche #98 (S. Müller/Dumas/Jaminet), der Honda #30 (Farnbacher/van der Zande/Baguette), der Rowe-Porsche #99 (Olsen/Campbell/Werner), der FFF-Lamborghini #563 (Lind/Caldarelli/Mapelli), der Bernhard-Porsche #117 (Bamber/Bernhard/Vanthoor) und der GruppeM-Mercedes #999 (Buhk/Auer/Götz).

