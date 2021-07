Zum Abschluss des Motorsportwochenendes gibt es am Sonntag ab 21.45 Uhr das AvD Motor & Sport Magazin LIVE im TV auf SPORT1 zu sehen.

Moderatorin Ruth Hofmann freut sich an diesem Sonntag über prominenten Besuch. Dr. Helmut Marko, Motorsportchef des Formel-1-Rennstalls und Boss von WM-Spitzenreiter Max Verstappen wird das aktuelle Geschehen der Königsklasse einordnen.

Alles zur Formel 1 und zum Motorsport-Wochenende im AvD Motor & Sport Magazin – Sonntag ab 21.45 Uhr im TV und STREAM auf SPORT1

Haug, Mayländer und Danner zu Gast

Als Studiogast wird der SPORT1-Experte Ralf Bach den Zuschauern die wichtigsten Themen des Motorsports näher bringen.

Thematisch wird die Formel 1 und insbesondere das Titelduell zwischen Red Bull in Person von Verstappen und Mercedes um Lewis Hamilton im Fokus stehen.

Darüber hinaus wird Marko Einblicke in den Nachwuchsbereich von Red Bull geben. Zudem wird diskutiert, wie künftig das zweite Cockpit von Hamilton bei den Silberpfeilen besetzt werden soll. Der Brite hat seinen Vertrag kürzlich bis 2023 verlängert.

Ein weiteres Thema wird das aktuelle Geschehen und das Potenzial der Formel E sein, die am Wochenende in New York Station macht.

"AvD Motor & Sport Magazin" im TV, Stream und Podcast

Neben der Ausstrahlung im Free-TV ist das "AvD Motor & Sport Magazin" weiterhin auch im 24/7-Livestream auf SPORT1.de und in den SPORT1-Apps abrufbar.

Neu hinzu kommt die Podcast-Version des Magazins, die zukünftig zeitnah nach der TV-Ausstrahlung am Montagvormittag auf podcast.sport1.de , in der SPORT1-App sowie allen gängigen Streaming-Plattformen veröffentlicht wird.

Porsche Carrera Cup LIVE auf SPORT1

Am Wochenende stehen auch wieder zwei Rennen des Porsche Carrera Cup auf dem Programm. SPORT1 überträgt die Läufe aus dem niederländischen Zandvoort am Samstag ab 15.05 Uhr LIVE im TV auf SPORT1+ sowie am Sonntag ab 10 Uhr LIVE im TV auf SPORT1.