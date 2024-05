Mercedes-Blamage! Boss fassungslos an der Box

Max Verstappen hat das Sprint-Qualifying von Miami gewonnen. Mit einer Rundenzeit von 1:27.641 Minuten fuhr der Niederländer die schnellste Runde auf der 5,4 Kilometer langen Strecke um das Stadion der Miami Dolphins - und wird damit beim Sprint am Samstag um 18 Uhr von der Pole Position starten. Mercedes erlebte hingegen eine Blamage.

Beide Piloten waren bereits im zweiten Teil des Qualifyings gescheitert! George Russell wird somit von Rang elf einen Platz vor seinem Teamkollegen Lewis Hamilton in den Sprint starten. Bilder zeigten Mercedes-Boss Toto Wolff nach dem überraschenden Ausscheiden der beiden Briten fassungslos vor den Monitoren des Mercedes-Box. „Um ehrlich zu sein, war der Softreifen gut und die Pace auch. Mit den Mediums hatten wir Probleme und benötigen für das Renn-Qualifying Verbesserungen“, sagte Russell in aller Deutlichkeit.

Verstappen über Pole überrascht

„Wie? Ich bin Erster? Die Runde war fürchterlich“, funkte Verstappen an die Box nach seinem Sprint-Shootout-Sieg. Bereits im einzigen freien Training hatte er die Bestzeit gesetzt. Nach dem Qualifying erklärte der Niederländer: „Um ehrlich zu sein, hat es sich ziemlich schrecklich angefühlt. Ich habe die Reifen nicht ans Arbeiten bekommen. Die Pole ist etwas glücklich. Im Training hat es sich noch anders angefühlt. Irgendwie hat es dann doch geklappt.“

In Miami absolviert Red Bull das erste Formel-1-Wochenende seit der Abschiedsankündigung des Star-Designers Adrian Newey , der im ersten Quartal 2025 ausscheiden wird. Möglicherweise zieht es Newey, der zahlreiche Weltmeisterautos entworfen hat, zu Ferrari.

Hülkenberg mit wenig Hoffnung für den Sprint

Vor allem für Norris ist Platz neun ein enttäuschendes Ergebnis, denn er fuhr sowohl in Q1 als auch Q2 noch die jeweilige Bestzeit. So klang auch sein Team-Boss Zak Brown im Gespräch mit Sky: „Den Softreifen haben wir nichts ans Arbeiten bekommen. Möglicherweise war es zu heiß und ein bisschen zu schnell. Vielleicht hätten wir die Sache etwas langsamer angehen sollen. Q1 und Q2 waren gut, was uns zeigt, dass wir ein gutes Rennauto haben werden.“