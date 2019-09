Die Meisterschaft der ADAC Formel 4 bleibt weiter spannend! Théo Pourchaire büßt weiter Punkte am Hockenheimring ein. Der Führende, vor dem Start noch mit 35 Punkten Vorsprung auf Arthur Léclerc, erwischte einen Horro-Start.

Pourchaire blieb einfach stehen und fuhr gute 10 Sekunden später erst los. In der Folge konnte er sich bloß noch bis Platz 12 nach vorne arbeiten.. An der Spitze drehte der Gesamtdritte Dennis Hauger nach seiner Pole einsam die Runden und kam zu seinem zweiten Laufsieg am Wochenende.

Pourchaires Teamkollege Arthur Léclerc wurde Dritter. Mehr in Kürze...