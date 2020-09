Zum ersten Mal starten die ADAC Formel-4-Nachwuchsstars im Rahmenprogramm des 24-Stunden-Rennens am Nürburgring und bereits das erste Rennen am Freitag hat erneut gezeigt, dass die Rennnserie mit viel Action und Spannung aufwarten kann.

Nach dem Sieg des US-Amerikaners Jak Crawford im ersten Rennen werden am Samstag die Karten aber neu gemischt.

Bereits am Morgen ab 8.20 Uhr kämpfen die Youngster wieder um wichtige Punkte für die Gesamtwertung. Ab 13.00 Uhr kommt es dann zum dritten Rennen. (2. Rennen, Sa. ab 8.20 Uhr im LIVESTREAM, 3. Rennen, Sa. ab 13 Uhr LIVE im TV auf SPORT1)

Mit Spannung darf man vor allem die Reaktion von Jonny Edgar erwarten. Der Brite zeigte im ersten Rennen mit Rang drei eine starke Leistung, als Führender der Gesamtwertung möchte er aber bestimmt mit einem Sieg vom Nürburgring abreisen.

Alles zur Formel 1 und zum Motorsport-Wochenende im AvD Motorsport Magazin ab 21.15 Uhr im TV auf SPORT1 und LIVESTREAM

Nach dem Wochenende am Nürburgring macht die Formel 4 noch an drei weiteren Strecken Station. Als nächstes steht in drei Wochen das Gastspiel am Red Bull Ring (Österreich) auf dem Programm.