Der Sohn des früheren Formel-1-Piloten Juan Pablo Montoya, eine schnelle Dame aus den Vereinigten Arabischen Emiraten und Fahrer aus der Akademie von Nico Rosberg: Das Starterfeld der ADAC Formel 4 nimmt Formen an.

Dabei in der Ende April in Oschersleben beginnenden Saison ist unter anderem Sebastian Montoya (15, Kolumbien), der an der Seite von Hamda Al Qubaisi (18, Vereinigte Arabische Emirate) bei ausgewählten Events für das Prema Powerteam an den Start gehen wird.

Die Neueinsteiger von BWR Motorsport kooperieren mit der Racing Academy des früheren Formel-1-Weltmeisters Rosberg und haben bereits zwei Fahrer genannt. Auch die Meistermannschaft Van Amersfoort Racing hat ein Fahrerquartett für die ADAC Formel 4 bekannt gegeben.

"Wir freuen uns sehr auf das Wiedersehen", sagt Prema-Teamchef Angelo Rosin über Montoya junior: "Er verfügt über großes Potenzial und wir können es kaum erwarten, dass er sich in der kommenden Saison weiterentwickelt."

Die 18-jährige Al Qubaisi geht in ihre zweite Saison im Formel-Rennsport, sie ist Motorsportlerin in zweiter Generation. Ihr Vater Khaled Al Qubaisi ist Langstrecken-Pilot und auch ihre ältere Schwester Amna Al Qubaisi ist im Formelsport aktiv und gehört ebenfalls dem Abu Dhabi Racing-Programm an.