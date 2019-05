Fans des ADAC GT Masters können den SPORT1-Experten Patrick Simon seit diesem Jahr auch in einer anderen Funktion erleben: Und zwar als Talkmaster.

Simon trifft sich mit Fahrern, um über das Geschehen im ersten Rennen zu reden - aber nicht nur darüber. Der Talk "PS on air" wird an den Rennwochenenden samstags um 19 Uhr auf YouTube und Facebook gestreamt.

Nach der Premiere beim Saisonauftakt in Oschersleben waren bei der zweiten Ausgabe in Most Markus Winkelhock, Sven Barth und Jan-Erik Slooten die Gäste der Sendung.

Winkelhock über peinliche und witzige Momente

Ausführlich schilderte Winkelhock, die ihm inzwischen nicht mehr peinlich ist. Das war früher noch anders: Als Fahrer eines Renntaxis rutschte er in einem Pkw mit Fahrgästen in die Leitplanke - zum Glück blieben alle Beteiligten unverletzt. Dem damaligen Formel-1-Piloten Mark Webber sei es ähnlich ergangen.

Winkelhock plauderte am Sasmtag weitere Interna aus. So erzählte er, wie er einem Fahrerkollegen bei der Weihnachtsfeier des Mücke-Teams einen Streich spielte, was nur knapp an einer Katastrophe vorbeiging.

Neues Ergebnis von Lauf 1

Christopher Mies, Fahrer des Land-Teams, schaute als Überraschungsgast kurz vorbei. Er hatte zuvor gemeinsam mit seinem Teamkollegen Max Hofer durch eine Entscheidung der Rennkommissare nach dem Rennen den dritten Platz geerbt. Sven Barth und David Jahn hatten eine Zeitaddition von einer Sekunde erhalten, was ihnen den Podestplatz gekostet hat. (ADAC GT Masters im SPORT1-Datencenter)