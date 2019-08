Der Este Ott Tänak ist und bleibt der Deutschland-Experte. Nach seinen Siegen bei der ADAC Rallye Deutschland 2017 und 2018 geht der WM-Spitzenreiter auch in diesem Jahr als Führender in den zweiten Tag.

Der Toyota-Pilot gewann am Donnerstag die erste Wertungsprüfung über 5,17 Kilometer im St. Wendeler Land im Saarland vor dem Spanier Dani Sordo (Hyundai/+0,8 Sekunden) sowie dem französischen Weltmeister und derzeitigen WM-Zweiten Sebastien Ogier (Citroen/+0,9). Der WM-Dritte Thierry Neuville (Belgien/Hyundai) wurde Vierter.

Fabian Kreim (Fränkisch-Crumbach/Skoda) fuhr als bester Deutscher mit einem Rückstand von 10,8 Sekunden auf den 14. Rang, in der gesonderten WRC2-Wertung reichte die Zeit für Platz drei. Marijan Griebel (Hahnweiler/Skoda) ist nach dem Auftakt in der Gesamtwertung 18.

Richtig ernst wird es für die Rallyeprofis ab Freitag. Am Vormittag stehen zunächst zwei enge Prüfungen in den Weinbergen auf dem Programm, ehe es auf eine schnelle Asphalt-Strecke im Saarland geht. Am Nachmittag werden die drei Prüfungen wiederholt.

Am Samstag müssen die Fahrer acht Prüfungen, darunter die meist vorentscheidenden auf dem Truppenübungsplatz Baumholder, absolvieren. Die endgültige Entscheidung der Rallye Deutschland fällt am Sonntag mit den letzten vier Etappen.