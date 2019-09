Harald hat den ersten Lauf der TCR Germany auf dem Hockenheimring gewonnen. Auf den weiteren Plätzen landeten der Meisterschaftszweite Max Hesse und Theo Coicaud.

Proczyk konnte sich nach dem Start schnell absetzen. Auch nach der durch Marcel Fugel ausgelösten Safety-Car-Phase konnte sich Proczyk an der Spitze des Feldes behaupten.

Meisterschafts-Leader Antti Buri konnte sich von Startplatz zehn auf den sechsten Platz nach vorne arbeiten. Lukas Niedertschneider bereitete seiner Aufholjagd ein jähes Ende, als er Buris Fahrzeug touchierte und ihn zum Drehen brachte. Niedertschneider musste sein Auto daraufhin abstellen und das Safety-Car kam noch einmal auf die Strecke. Hinter diesem wurde das Rennen dann beendet.

Buri hatte in der Startaufstellung durch zwei Strafversetzungen, unter anderem von Michelle Halder, zwei Plätze gut gemacht. Beim zweiten Lauf am Sonntag wird er somit von ganz vorne ins Rennen starten. Er kam am Ende als Zehnter ins Ziel. Allerdings landeten drei Gaststarter vor ihm, die keine Punkte erhalten. Er bekommt somit 20 Punkte. Proczyk erhält 40 Punkte und kommt in der Meisterschaft näher an den Finnen heran.