Beeindruckende Leistung von Patrick Simon.

Der SPORT1-Kommentator hat als Gaststarter beim ersten Umlauf der ADAC TCR Germany auf dem Red Bull Ring in Spielberg mit Rang vier einen Podestplatz nur knapp verpasst. Bereits beim Qualifying hatte Simon, der für Hyundai Team Engstler an den Start gegangen war, mit dem vierten Platz ein beachtliches Resultat erzielt, welches er auch im Rennen bestätigen konnte.

Alles Wichtige zur Formel 1 und zum Motorsport-Wochenende mit Haas-Teamchef Günther Steiner im AvD Motorsport Magazin. Sonntag ab 21.15 Uhr und wöchentlich im TV und STREAM auf SPORT1

Anzeige

Trotz der starken Vorstellung - nach der Überquerung der Ziellinie entschuldigte sich Simon beim Fünftplatzierten Jan Seyffert, dem er ein, zweimal ein wenig zu nahe gekommen war.

Über den Sieg beim Rennen in Österreich konnte sich derweil Antti Buri freuen. Der Finne, der ebenfalls für das Engstler-Team startet, sicherte sich damit bereits den zweiten Erfolg in dieser Saison. Zweiter wurde Harald Proczyk von HP Racing International, der damit bereits zum dritten Mal in dieser Saison einen Sieg nur haarscharf verpasste.

Pole-Setter Cheah Mitchell vom Team Engstler kam beim Start nicht allzu gut weg und wurde am Ende Dritter.

Fugel-Brüder mussten von hinten starten

Die beiden Fugel-Brüder Dominik und Marcel mussten von den letzten beiden Plätzen starten. Dominik Fugel wurde aufgrund eines neuen Motors rückversetzt, Marcel Fugel bekam nach drei Verwarnungen eine Strafe von zehn Sekunden aufgebrummt.

Dominik Fugel wurde mit einem Rückstand von drei Runden Letzter, Bruder Marcel konnte sich immerhin auf Rang sechs vorarbeiten.

In der Gesamtwertung bleibt trotz des letzten Platzes Dominik Fugel in Führung, Harald Proczyk als Zweiter ist aber nur noch elf Punkte weg. Sieger Antti Buri liegt auf Rang drei.

Beim Gesamt-Klassement des Rennens vom Samstag könnten sich aber noch Änderungen ergeben, weil unter anderem gegen Sieger Antti Buri eine Untersuchung läuft. Er soll trotz gelber Flaggen zu schnell unterwegs gewesen sein.