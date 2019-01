Für DTM-Pilot Loic Duval wartete am vergangenen Wochenende eine neue Herausforderung. Der Franzose startete zum ersten Mal beim Race of Champions und erreichte in Mexiko sogar das Finale. Dort musste er sich jedoch dem Lokalmatador Benito Guerra geschlagen geben und wurde Zweiter.

Auf dem Weg ins Finale setzte sich der Audi-Fahrer gegen Gegner wie Le-Mans-Legende Tom Kristensen durch, mit dem Duval gemeinsam mit Allan McNish 2013 den Sieg bei den 24 Stunden von Le Mans und den Gesamtsieg in der Langstreckenweltmeisterschaft (WEC) holte.

Beim Race of Champions im Stadion Foro Sol gewann der 36-Jährige auch seine Läufe gegen IndyCar-Star Josef Newgarden, Formel-E-Pilot Lucas di Grassi, WRX-Champion Johan Kristoffersson und den Mexikaner Patricio O'Ward, gegen den Duval im Halbfinale antrat. Im Finale musste er sich jedoch Guerra geschlagen geben, der sich vor heimischem Publikum zum ersten Mal den Siegerpokal beim Race of Champions sicherte. Ferrari-Formel-1-Pilot Sebastian Vettel scheiterte bereits in der Gruppenphase und Mick Schumacher im Viertelfinale.

"Ich bin überglücklich darüber, was ich heute erreicht habe. Ich bin zwar der erste Verlierer und hätte sehr gerne gewonnen. Aber von einem Mexikaner in Mexiko geschlagen zu werden, da gibt es Schlimmeres", sagt Duval, der im Halbfinale als einziger Nicht-Mexikaner angetreten war und sich sogar gegen einen Lokalmatador durchsetzen konnte.

"Wenn ich zwei [Mexikaner] besiegt hätte, dann wäre ich vielleicht nicht heil am Flughafen angekommen", scherzt er anschließend und richtet seinen Glückwunsch an den Sieger: "Er hat es verdient und war der Beste an diesem Wochenende."

Obwohl es "nur" für den zweiten Platz gereicht hat, hatte der Franzose viel Spaß bei der Veranstaltung, bei der sich die Top-Rennfahrer aus unterschiedlichen Rennserien messen. "Es war eine tolle Atmosphäre und ich hoffe, dass ich beim nächsten Mal eine Stufe höher klettern kann. Es war eine großartige Erfahrung mit all diesen Jungs zu fahren", so Duval weiter.

Im Nationencup bildete Duval gemeinsam mit Formel-1-Pilot Pierre Gasly das Team Frankreich, doch das Gespann schied bereits in der Gruppenphase aus. Sieger im Nationencup wurde das Team Nordic mit Tom Kristensen und Johan Kristoffersson. Im vergangenen Jahr gewann Audi-DTM-Fahrer Rene Rast gemeinsam mit Timo Bernhard für das Team Deutschland den Nationencup.

